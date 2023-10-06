حاخام أذربيجاني لليهود الأرمن: "أكرر مناشدتي ارحلوا قبل فوات الأوان"

زامير إيساييف"قبل بضعة أسابيع، حذرت من أن البقاء في أرمينيا يشكل خطورة على اليهود. وقد أثارت وزارة الشتات الإسرائيلية مرتين في الشهر الماضي احتمال وقوع أعمال عنف ضد اليهود

أصدر الحاخام زامير إيساييف،(شخصية بارزة في الطائفة اليهودية في أذربيجان)، تحذيرا، وسط توترات شديدة بين أذربيجان وأرمينيا، قائلا: "أكرر مناشدتي ليهود أرمينيا: ارحلوا، وإذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، فسوف أعتني بالأمر. ارحلوا قبل فوات الأوان".

وأفاد زامير إيساييف"قبل بضعة أسابيع، حذرت من أن البقاء في أرمينيا يشكل خطورة على اليهود. وقد أثارت وزارة الشتات الإسرائيلية مرتين في الشهر الماضي احتمال وقوع أعمال عنف ضد اليهود. والسبب هو العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وأذربيجان، وكذلك حقيقة أننا، الحاخامات يعارضون استخدام المحرقة لأغراض دعائية”.

جاءت تصريحات إيساييف، عبر الفيديو على منصة "إكس" تلقى صدىً ملحًا وشعورًا بالخوف الذي تعمق في الأسابيع الأخيرة. بصفته رئيسًا لمدرسة باكو اليهودية والجالية اليهودية الجورجية السفارديم في أذربيجان، وحث إيساييف اليهود الأرمن على مغادرة بلادهم من أجل ضمان سلامتهم.

وفي السياق تحدث الحاخام عن أعمال التخريب التي تعرض لها الكنيس اليهودي الوحيد في أرمينيا. "لسوء الحظ، في منتصف عطلة عيد العرش، تعرض الكنيس اليهودي في يريفان لهجوم. لكن هذا كان متوقعا - خطاب الكراهية يثير العنف والتعصب. إن تدنيس كنيس يهودي، في أي مكان في العالم، يعد جريمة خطيرة. نحن نرفض ذلك باشمئزاز وأي تهديد يهدف إلى الإضرار بالأماكن المقدسة لشعب إسرائيل".

يقع جيب ناكورنو كاراباخ في أذربيجان، والذي يسكنه تاريخياً مسيحيون من أصل أرمني، في قلب صراع طويل الأمد بين أذربيجان وأرمينيا.