وزيرة بريطانية تطالب تجريم رفع العلم الفلسطيني في انجلترا

الوزيرة تقول إن "رفع العلم الفلسطيني في مظاهرات وصفتها مؤيدة لحماس يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام"

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية سوالة برفرمان بتجريم رفع العلم الفلسطيني والشعارات المعادية لإسرائيل في بريطانيا، وذلك من خلال رسالة بعثتها الى وزيرة الشرطة في انجلترا وويلز.

وقالت برفرمان في رسالتها :"هذه ليست فقط رموز وشعارات مؤيدة لحماس بصورة واضحة إنما مصدر قلق يمكن أن يصل لدرجة كونه مخالفة جنائية بموجب البند 5 في قانون سلامة الجمهور".

وبرأي الوزيرة :"أو أن أشجع الشرطة على إعطاء اعتبار مماثل لوجود رموز مثل الصليب المعقوف في المظاهرات ضد إسرائيل.السياق أمر بالغ الأهمية. السلوكيات المشروعة في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال مثل رفع العلم الفلسطيني، يمكن أن تكون غير شرعية، عندما تهدف لتمجيد الأعمال الإرهابية"، على حد تعبيرها.

تأتي مطالبة الوزيرة بعد تنظيم وقفات احتجاجية في ويستمنستر لمدنيين إسرائيليين قتلوا وا، وفي المقابل خرجت مسيرات مؤيدة للفلسطينيين خارج السفارة الإسرائيلية في كنسينغتون.