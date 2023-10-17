إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي: “الآن ليس الوقت المناسب”- تقرير

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، جهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي ذو الأصول اليهودية علنا بدعمه إسرائيل مشددا على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد حماس

أشارت تقارير في الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان يعتزم القيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل لإظهار الدعم وسط الحرب ضد حماس، لكن طلبه جوبه بالرفض فقد تم الرد عليه بالقول “الآن ليس الوقت المناسب”. ولم يتم تقديم أي تفسير آخر لسبب منع الرئيس الأوكراني من الزيارة حتى الآن.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يوم نفذت حماس هجوما مفاجئا متعدد المحاور على بلدات غلاف غزة مستهدفة المدنيين والجنود، جهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ذو الأصول اليهودية علنا بدعمه إسرائيل مشددا على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد حماس.

وكتب الرئيس على تيليجرام: “الإرهاب دائمًا جريمة، ليس فقط ضد دولة واحدة أو ضحايا محددين، ولكن ضد الإنسانية جمعاء”.

وفي حسابه على X، ذكر زيلينسكي أيضًا أن السلطات الأوكرانية تعمل على مساعدة مواطنيها في إسرائيل وغزة. لقد قمنا بالفعل بإجلاء أكثر من 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من إسرائيل إلى رومانيا. وأضاف الرئيس: “سيكون هناك المزيد من الرحلات الجوية”.

https://twitter.com/i/web/status/1713633085705568468 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعلى الرغم من الادعاءات بأن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تحول الاهتمام الدولي بعيدا عن الصراع المسلح في أوكرانيا، دعا زيلينسكي إلى دعم العالم لإسرائيل. وقال: “يجب على العالم أن يقف متحدا، حتى لا يحاول الإرهاب سلب الحياة أو تدميرها في أي مكان وفي أي لحظة”.

وقد أعربت إسرائيل مرارا وتكرارا عن دعمها لأوكرانيا خلال الغزو الروسي المستمر. ومع ذلك، فقد ترددت في تزويدها بالمساعدات العسكرية، الأمر الذي أثار غضب كييف، وأرسلت مساعدات إنسانية بدلاً من ذلك. وقد أوضحت إسرائيل موقفها المعقد بأنه ضروري حتى لا تثير استعداء موسكو بشكل عام، خاصة بسبب الوجود الروسي في سوريا.

ويأتي الرفض غير المبرر بعد لزيارة زيلينسكي التضامنية في الوقت الذي من المتوقع أن يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل يوم الأربعاء. وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أنه لم تكن هناك تغييرات على خط سير رحلة بايدن للإبلاغ عنها. وعلمت i24NEWS لاحقا أنه تم إلغاء زيارة إلى كولورادو، لكن من المتوقع أن يبقى الرئيس في واشنطن لعقد الاجتماعات.

ومن المقرر أن يزور الوزير الألماني أولاف شولتس إسرائيل يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى مصر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.