إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي: “الآن ليس الوقت المناسب”- تقرير

أشارت تقارير في الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان يعتزم القيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل لإظهار الدعم وسط الحرب ضد حماس، لكن طلبه جوبه بالرفض فقد تم الرد عليه بالقول “الآن ليس الوقت المناسب”. ولم يتم تقديم أي تفسير آخر لسبب منع الرئيس الأوكراني من الزيارة حتى الآن.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يوم نفذت حماس هجوما مفاجئا متعدد المحاور على بلدات غلاف غزة مستهدفة المدنيين والجنود، جهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ذو الأصول اليهودية علنا بدعمه إسرائيل مشددا على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد حماس.

وكتب الرئيس على تيليجرام: “الإرهاب دائمًا جريمة، ليس فقط ضد دولة واحدة أو ضحايا محددين، ولكن ضد الإنسانية جمعاء”.

وفي حسابه على X، ذكر زيلينسكي أيضًا أن السلطات الأوكرانية تعمل على مساعدة مواطنيها في إسرائيل وغزة. لقد قمنا بالفعل بإجلاء أكثر من 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من إسرائيل إلى رومانيا. وأضاف الرئيس: “سيكون هناك المزيد من الرحلات الجوية”.