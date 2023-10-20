ستراسبورغ: اعتقال مراهق يحمل سكينا بالقرب من كنيس يهودي

وتم القبض على هذا الشاب الفرنسي من أصل شيشاني من قبل خدمات الإغاثة الكاثوليكية بعد أن فرك نصل السكين على الحواجز المعدنية المحيطة بكنيس السلام الكبير قبل أن يخفي السلاح في جعبته

ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا بسكين بالقرب من كنيس يهودي في ستراسبورغ، حسبما علمنا من مصادر الشرطة يوم الجمعة، وتم القبض على هذا الشاب الفرنسي من أصل شيشاني من قبل خدمات الإغاثة الكاثوليكية بعد أن فرك نصل السكين على الحواجز المعدنية المحيطة بكنيس السلام الكبير قبل أن يخفي السلاح في جعبته. وبعد وضعه في حجز الشرطة، ادعى أنه عثر على السكين يبلغ طولها 12 سم، في جيبه بالصدفة، وأكد أنه لم يكن على علم بأن المبنى كان كنيسًا.

وكشفت عمليات البحث التي أجريت على هاتفه المحمول عن رسالة سناب شات تقول "أتى إلى مدرستك، سأشعل الكلاشينكوف، سأكون أشهر شيشانى"، بالإضافة إلى بحث عبر الإنترنت عن سعر الكلاشينكوف. . وأوضح المراهق أنه أراد الحصول على هذا السلاح لأنه كان يخطط لإطلاق شبكة لتهريب المخدرات.

وتم تسليم التحقيق إلى الشرطة الاتحادية.