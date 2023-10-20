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ستراسبورغ: اعتقال مراهق يحمل سكينا بالقرب من كنيس يهودي

i24NEWS

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الكنيس الكبير في ستراسبورغ
Wikipédiaالكنيس الكبير في ستراسبورغ

وتم القبض على هذا الشاب الفرنسي من أصل شيشاني من قبل خدمات الإغاثة الكاثوليكية بعد أن فرك نصل السكين على الحواجز المعدنية المحيطة بكنيس السلام الكبير قبل أن يخفي السلاح في جعبته

ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا بسكين بالقرب من كنيس يهودي في ستراسبورغ، حسبما علمنا من مصادر الشرطة يوم الجمعة، وتم القبض على هذا الشاب الفرنسي من أصل شيشاني من قبل خدمات الإغاثة الكاثوليكية بعد أن فرك نصل السكين على الحواجز المعدنية المحيطة بكنيس السلام الكبير قبل أن يخفي السلاح في جعبته. وبعد وضعه في حجز الشرطة، ادعى أنه عثر على السكين يبلغ طولها 12 سم، في جيبه بالصدفة، وأكد أنه لم يكن على علم بأن المبنى كان كنيسًا.

وكشفت عمليات البحث التي أجريت على هاتفه المحمول عن رسالة سناب شات تقول "أتى إلى مدرستك، سأشعل الكلاشينكوف، سأكون أشهر شيشانى"، بالإضافة إلى بحث عبر الإنترنت عن سعر الكلاشينكوف. . وأوضح المراهق أنه أراد الحصول على هذا السلاح لأنه كان يخطط لإطلاق شبكة لتهريب المخدرات.

وتم تسليم التحقيق إلى الشرطة الاتحادية.

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