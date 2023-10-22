السفير الإسرائيلي إلى بولندا ينتقد “معاداة السامية الصارخة” في احتجاجات وارسو

نظمت احتجاجات وارسو من قبل المجموعة الاشتراكية، تشيروني (الحمر)، وكانت واحدة من سلسلة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي نظمت في جميع أنحاء أوروبا يوم السبت

أدان سفير إسرائيل لدى بولندا “معاداة السامية الصارخة” التي ظهرت خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وارسو يوم السبت.

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ووفقا لموقع "ملاحظات من بولندا"/ Notes From Poland، فقد لفت السفير يعكوف ليفني الانتباه إلى لافتة حملها أحد المتظاهرين، والتي كتب عليها "حافظوا على نظافة العالم" إلى جانب صورة العلم الإسرائيلي الذي يتم إلقاؤه في سلة المهملات.

وتم تداول الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا ليفني السلطات البولندية إلى “وقف معاداة السامية الصارخة هذه قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة”.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي إن حمل مثل هذه اللافتات "لا ينبغي أن يحدث على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "الدعوة إلى الكراهية على أسس قومية / عرقية تعد انتهاكاً للقانون - وأساساً لحل التجمع"، حسبما قال موقع NFP.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن المرأة الشقراء التي تحمل اللافتة هي طالبة طب نرويجية تعيش في وارسو.

وكانت هناك لافتة أخرى في المسيرة تحمل العبارة الشائعة “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، والتي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها دعوة لمحو إسرائيل من الخريطة.

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ونظمت احتجاجات وارسو من قبل المجموعة الاشتراكية، تشيروني (الحمر)، وكانت واحدة من سلسلة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي نظمت في جميع أنحاء أوروبا يوم السبت.

وأشار NFP إلى أن الجالية المسلمة في بولندا نمت في السنوات الأخيرة، بسبب مستويات الهجرة القياسية. وكانت قد نظمت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع الماضي في كراكوف، ثاني أكبر مدينة في البلاد.