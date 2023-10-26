فرنسا: منع تظاهرة دعما للفلسطينيين كانت مرتقبة السبت الوشيك في باريس

مفوض شرطة باريس أن "المساس بالنظام العام يمكن أن يكون غير مادي، فمجرد الإدلاء بما يعبر عن إنكار محرقة اليهود، أو معاداة السامية أو تأييد الإرهاب، يعتبر مشكلة بالنسبة إلينا، وهذا ما يبرر المنع".

أعلن مفوض شرطة باريس لوران نونيز، اليوم الخميس، منع تظاهرة دعما للفلسطينيين كانت مرتقبة السبت الوشيك في باريس بدعوة من عدة هيئات، وقال نونيز لإذاعة "فرانس أنفو" المحلية "إنها ليست تظاهرة ثابتة بل مسيرة وسط باريس دائما ما تكون محاطة بمخاطر".وأضاف "من خلال التصريحات التي أدلوا بها يمكن أن نستنتج أن المنظمات الداعية للتظاهرة مؤيدة لحماس، وبالتالي سوف أمنع هذه التظاهرة".

واعتبر مفوض شرطة باريس أن "المساس بالنظام العام يمكن أن يكون غير مادي، فمجرد الإدلاء بما يعبر عن إنكار محرقة اليهود، أو معاداة السامية أو تأييد الإرهاب، يعتبر مشكلة بالنسبة إلينا، وهذا ما يبرر المنع".

وكانت جمعيات ونقابات وهيئات سياسية منضوية في إطار ائتلاف "أورجانس فلسطين"، دعت إلى "تظاهرة كبرى لدعم الشعب الفلسطيني" بعد ظهر السبت وسط العاصمة.

والخميس المنصرم تجمّع نحو 15 ألف شخص، بحسب مفوضية الشرطة، في تظاهرة داعمة للفلسطينيين في ساحة الجمهورية وسط باريس. وتم خلالها توقيف عشرة أشخاص بسبب تصريحات معادية للسامية، على الخصوص، ورسوم على تمثال الجمهورية في الساحة، وفي 18 تشرين الأول/أكتوبرالجاري نبه مجلس الدولة(أعلى محكمة إدارية في فرنسا) السلطات إلى أن "منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط من بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك التظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام"

وسجلت 189 مخالفة معادية للسامية في باريس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن توقيف 73 شخصا، ووضع 50 رهن الحراسة النظرية، وإيداع 25 أجنبيا في وضعية غير قانونية قيد احتجاز إداري.

وكانت حركة حماس قد شنت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاريـ هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم. وتحتجز حماس 224 شخصا بينهم أجانب، بحسب آخر رقم نشره الجيش الإسرائيليـ اليوم الخميس.