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تقرير: ناشط مؤيد للفلسطينيين يقدم المشورة لشرطة لندن بشأن التصرف مع المسيرات الاحتجاجية

i24NEWS

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يحاول سائقو الدراجات النارية التابعة للشرطة تجاوز حشد المتظاهرين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، المملكة المتحدة.
David Cliff / APيحاول سائقو الدراجات النارية التابعة للشرطة تجاوز حشد المتظاهرين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، المملكة المتحدة.

وذكرت التلغراف أن مالك كان حاضرا في غرفة عمليات الشرطة خلال مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية يوم الأحد أن الناشط اليساري المتطرف الذي قاد هتافات “من النهر إلى البحر” في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين هو مستشار لشرطة لندن بخصوص كيفية الرد على الاحتجاجات التي أثارتها حرب إسرائيل ضد حماس.

وقالت الصحيفة إنها كشفت عن مقطع فيديو يظهر عتيق مالك وهو يقود هتافات “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” في عام 2021.

المعنى الذي ينطوي بشكل كبير على تلك الهتافات هو أنه دعوة للقضاء على إسرائيل، وقد وصفها داونينج ستريت بأنها "مسيئة للغاية".

Video poster

وذكرت صحيفة التلغراف أن مالك كان حاضرا في غرفة عمليات الشرطة خلال مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين الشهر الماضي. وتعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات، بما في ذلك عدم اتخاذ أي إجراء عندما دعا المتظاهرون إلى "الجهاد".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مالك هو رئيس منتدى المجتمعات الإسلامية في لندن. ويصفها موقع شرطة العاصمة بأنها "هيئة استشارية استراتيجية للمتروبوليتان".

ODD ANDERSEN / AFP
ODD ANDERSEN / AFPمتظاهرون يحملون علمًا فلسطينيًا عملاقًا خلال احتجاج لدعم الفلسطينيين تحت شعار “فلسطين حرة” مع برج التلفزيون في الخلفية في برلين، ألمانيا في 4 نوفمبر 2023. قُتل آلاف المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ أكتوبر 7 فبراير 2023، بعد أن دخل مقاتلو حماس الفلسطينية المتمركزون في قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل في هجوم غير مسبوق أدى إلى إعلان إسرائيل الحرب على حماس.

وكان مالك قد انتقد في السابق ما أسماه “الرقابة العالمية من قبل الصهاينة”.

وذكرت صحيفة التلغراف أن شرطة العاصمة رفضت الكشف عن النصيحة التي قدمها مالك، إن وجدت. لكن موقعها على الإنترنت قال إن منتدى المجتمعات الإسلامية في لندن الذي يرأسه مالك "يجمع ممثلين عن المجتمعات الإسلامية المتنوعة في لندن وكبار ضباط الشرطة بهدف معالجة القضايا التي أثارتها الجالية المسلمة والعمل معًا لتوفير استجابة استراتيجية".

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