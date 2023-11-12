300 ألف يخرجون إلى التظاهر في لندن ضد الحرب في غزة وسط تصعيد الخطاب المناهض لإسرائيل

لوحت حشود ضخمة من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية باللون الأسود والأحمر والأبيض والأخضر ورفعوا لافتات عاليا كتب عليها "قاوموا وحاربوا الصهيونية المرض" و"مرحبا بكم في غزة التوأم مع أوشفيتز"

تجمعت حشود ضخمة في مسيرة جابت أنحاء العاصمة البريطانية يوم السبت، في الوقت الذي كثف فيه المؤيدون للفلسطينيين خطابهم المناهض لإسرائيل، وسط انتشار أعداد كبيرة من الشرطة.

@hurryupharry on Twitter متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في لندن.

انطلقت "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، التي نظمها ائتلاف أوقفوا الحرب - المتحالف بشكل وثيق مع جيريمي كوربين، الذي شابت قيادته لحزب العمال العديد من فضائح معاداة السامية - بعد صمت لمدة دقيقتين تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم ذكرى الهدنة أمام نصب القبر الفارغ التذكاري في وسط لندن الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

لكن اللهجة التي تم تبنيها في المسيرة اتخذت منحى تصعيدي ضد إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، بما في ذلك إظهار الدعم لحركة حماس، التي نفذت هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وارتكبت فظائع أثارت ذكريات موجعة وضعت الاعتداء في مصاف أسوأ الأعمال المعادية للسامية منذ المحرقة.

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لوحت حشود ضخمة من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية باللون الأسود والأحمر والأبيض والأخضر ورفعوا لافتات عاليا كتب عليها "قاوموا وحاربوا الصهيونية المرض" و"مرحبا بكم في غزة التوأم مع أوشفيتز"، بعد مرور أكثر من شهر على هجوم حماس الذي ذُبح فيه أكثر من 1200 شخص واحتجز حوالي 240 كرهائن.

@hurryupharry on Twitter لافتة خلال الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين في لندن.

وهتفت الحشود "من لندن إلى فلسطين الاحتلال جريمة" و"بالآلاف، بالملايين، كلنا فلسطينيين".