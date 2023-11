300 ألف يخرجون إلى التظاهر في لندن ضد الحرب في غزة وسط تصعيد الخطاب المناهض لإسرائيل

تجمعت حشود ضخمة في مسيرة جابت أنحاء العاصمة البريطانية يوم السبت، في الوقت الذي كثف فيه المؤيدون للفلسطينيين خطابهم المناهض لإسرائيل، وسط انتشار أعداد كبيرة من الشرطة.

انطلقت "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، التي نظمها ائتلاف أوقفوا الحرب - المتحالف بشكل وثيق مع جيريمي كوربين، الذي شابت قيادته لحزب العمال العديد من فضائح معاداة السامية - بعد صمت لمدة دقيقتين تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم ذكرى الهدنة أمام نصب القبر الفارغ التذكاري في وسط لندن الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

لكن اللهجة التي تم تبنيها في المسيرة اتخذت منحى تصعيدي ضد إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، بما في ذلك إظهار الدعم لحركة حماس، التي نفذت هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وارتكبت فظائع أثارت ذكريات موجعة وضعت الاعتداء في مصاف أسوأ الأعمال المعادية للسامية منذ المحرقة.