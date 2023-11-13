خلافات داخلية تؤدي إلى تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق كاميرون وزيراً جديداً للخارجية

وأدلت برافرمان بتصريحات حول انحياز الشرطة خلال الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة، وسط الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل

أقيلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، صباح الاثنين، بعد خلافات بشأن انتقاداتها لتعامل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة، فضلا عن اتهامات بأنها أثارت نشطاء اليمين المتطرف قبل مسيرة في لندن.

بعد موافقته على الإطاحة بوزيرة الداخلية، أجرى رئيس الوزراء البريطاني تعديلات تم بموجبها تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وزيراً جديداً للخارجية، وسيتم نقل سلفه جيمس كليفرلي إلى منصب وزير الداخلية.

ADRIAN DENNIS / AFP وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تصل لحضور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 10 داونينج ستريت في لندن، المملكة المتحدة، في 18 أكتوبر 2022.

نظرًا لأن كاميرون لم يكن عضوًا في البرلمان، فقد تم تعيينه لوردًا من أجل تولي منصب حكومي رفيع. وكان قد استقال من منصب رئيس الوزراء بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي خسره بعد دعمه لمنصب البقاء في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين لم يشارك في السياسة.

وفي مواجهة الانتقادات الشديدة، طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من برافرمان "ترك الحكومة"، وأعلنت عن قبولها ذلك، بحسب بي بي سي.

وأدلت برافرمان بتصريحات حول انحياز الشرطة خلال الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة، وسط الحرب التي اندلعت بعد المجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل. كما تم توجيه الانتقادات إلى الحكومة البريطانية لعدم فرض عقوبات على وزيرة الداخلية.

وخلصت ادعاءات برافرمان، التي كتبت في صحيفة التايمز يوم الأربعاء الماضي، إلى أن المتظاهرين اليمينيين "قوبلوا برد صارم بحق"، في حين تم "تجاهل الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين إلى حد كبير".