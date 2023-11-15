رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى إنهاء "القتل العشوائي للفلسطينيين" في غزة

"لا شك أننا مع إسرائيل في الرد على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له هذا البلد في أكتوبر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن ولكن بنفس القدر من الوضوح نرفض القتل العشوائي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الأربعاء بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، ودعا إسرائيل إلى وضع حد لـ”القتل العشوائي للفلسطينيين” خلال خطاب تنصيبه أمام مجلس النواب. وأكد بعد ذلك أنه يعتزم "الوقوف إلى جانب إسرائيل (...) في ردها على الهجوم الإرهابي (...) في تشرين الأول/أكتوبر"، لكنه وعد بأن حكومته الجديدة "ستعمل في أوروبا وبالطبع في إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف سانشيز: "لا شك أننا مع إسرائيل في الرفض والرد على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له هذا البلد في أكتوبر" و"نطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن" الذين اختطفتهم حماس بعد هجوم 7 أكتوبر.

JAVIER SORIANO / AFP رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز (يسار) ونائب رئيس الوزراء بالإنابة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياز يحضران الجلسة التأسيسية للبرلمان في مجلس النواب في مدريد في 17 أغسطس 2023. ينعقد البرلمان الإسباني اليوم بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو للتصويت على رئيس جديد للمجلس، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تجربة تجريبية قبل التصويت الحاسم على تنصيبه – الذي يحدد من سيشكل الحكومة – المتوقع

وتابع: "ولكن بنفس القدر من الوضوح، نرفض القتل العشوائي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”. كما وعد السياسي بأن يكون "الالتزام الأول" لحكومته الجديدة هو "العمل في أوروبا وبالطبع في إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ويستعد سانشيز للحصول على موافقة الكونجرس لولاية ثانية كرئيس لوزراء إسبانيا، بعد أن حصل على دعم الأحزاب الانفصالية الكاتالونية. ويأتي هذا الدعم مقابل موافقته على عفو مثير للجدل لمئات الأفراد المرتبطين بالمحاولة الفاشلة للاستقلال الإقليمي قبل ستة أعوام.

وفي عام 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالإجماع تقريبًا قرارًا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.