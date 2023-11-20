لغز اختفاء مادلين ماكين لا زال يحير العالم:الكشف عن محادثات هامة قد تغير مجرى القضية

القضية تعتبر من أكثر القضايا غموضا في العالم ولعلها أكثر القضايا التي كتب عنها

لا زال الغموض المحيط باختفاء الطفلة مادين ماكين في البرتغال يأسر العالم بالتطورات المستمرة حول لغز اختفائها المحير. في الآونة الأخيرة اكتشف المحققون الألمان محادثات مهمة عبر الانترنت قد تحمل المفتاح لكشف لغز القضية. وكشف المدعي العام خلال مقابلة في "بي بي سي" عن اكتشاف محادثات عبر الانترنت بين المشتبه فيه الرئيسي كريستيان بروكنر وشخص آخر والتي يمكن أن تكون "تلميحا" لما حدث.

AP Photo/Sang Tan, File والدي ماكين يحملان صورتها

ويشار الى أنه تم تصنيف عائلة ماكين، التي اختفت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات في مايو 2007 أثناء إجازتها في البرتغال، كمشتبه بهم في التحقيق البرتغالي في أيلول/سبتمبر 2007، وهو الوضع الذي تم رفعه في عام 2008. اعترفت الشرطة البرتغالية الآن بأن تحقيقاتها في اختفاء مادلين تم التعامل معها بشكل سيئ. كما أعربوا عن دعمهم لشكوك السلطات الألمانية في أن كريستيان بروكنر ربما قتل مادلين.

تم تسمية بروكنر، الذي كان يقيم بالقرب من المنتجع بينما كانت عائلة ماكين في عطلة، رسميًا كمشتبه به في القضية في عام 2022. ويقضي حاليًا عقوبة السجن في ألمانيا بتهمة تهريب المخدرات والاعتداء الجنسي على امرأة في نفس المنطقة التي اختفت فيها مادلين.