فوز اليميني المتطرف فيلدرز بالانتخابات البرلمانية الهولندية - استطلاع

في منشوره الأخير في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، قال وايلدر: "إن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها. ضد قوى الكراهية والهمجية والإرهاب. لا يوجد إسرائيلي يريد قتلا غير ضروري لمدنيين. لكن يجب القضاء على حماس"

أظهر استطلاع للرأي الأربعاء، أن اليميني المتطرف الهولندي المناهض للاتحاد الأوروبي، جيرت فيلدرز، الذي تعهد بإغلاق أبواب الهجرة إلى هولندا، يتجه لتحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية.

متجاوزا كل التوقعات، أظهر الاستطلاع حصول حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز على 35 مقعدا من أصل 150 مقعدا، متقدما بعشرة مقاعد على أقرب منافسيه، وهو مزيج حزب العمال واليسار الأخضر الذي يتزعمه المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرمانز. وكان هذا الهامش أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وتعتبر استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع موثوقة بشكل عام مع هامش خطأ يبلغ مقعدين تقريبًا. وبدا تقدم فيلدرز أكبر من أن يتغير مع ظهور النتائج الحقيقية للانتخابات.

https://twitter.com/i/web/status/1720861433636729290 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفيما يتعلق بموقفه من شؤون الشرق الأوسط، كان فيلدرز مؤيدًا صريحًا لإسرائيل. ويقال أيضًا أنه وعد بنقل السفارة الهولندية إلى القدس.

في منشوره الأخير على موقع X (تويتر سابقًا) في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، قال وايلدر: "إن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها. ضد قوى الكراهية والهمجية والإرهاب. لا يوجد إسرائيلي يريد قتلا غير ضروري لمدنيين. لكن يجب القضاء على حماس. علينا أن ندعم إسرائيل والشعب اليهودي بشكل كامل!".

وقد وصف فيلدرز إسرائيل بأنها "الصديق المقرب والديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط" وكذلك "منارة الضوء في بحر الظلام الإسلامي". في الفيديو الذي يظهر فيه رئيس الوزراء الهولندي المستقبلي وهو يستمع لنتائج استطلاع الخروج، يمكن رؤية العلم الإسرائيلي معروضًا في الخلفية.

https://twitter.com/i/web/status/1727484378270355599 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي خطاب النصر، تعهد فيلدرز بوضع حد لـ "تسونامي اللجوء والهجرة" ووعد بإعادة البلاد إلى الهولنديين. وقد ركب موجة من المشاعر المناهضة للهجرة، وألقى باللوم في نقص المساكن على تدفقات طالبي اللجوء.

وقال فيلدرز في مناظرة تلفزيونية عشية الانتخابات "لقد طفح الكيل الآن. هولندا لا تستطيع تحمل الأمر بعد الآن. علينا أن نفكر في شعبنا أولا الآن. الحدود مغلقة. لم يعد هناك أي طالبي لجوء".

وفيلدرز معروف دوليا بسياساته النارية المناهضة للإسلام، وقد أدانه قاض هولندي بالتمييز بعد أن أهان المغاربة في تجمع انتخابي عام 2014.

وفيلدرز المعجب بشدة بفيكتور أوربان في المجر وفق توصيفه لذاته، مناهض للاتحاد الأوروبي بشكل واضح، ويحث هولندا على السيطرة على الحدود، وخفض مدفوعاتها للاتحاد بشكل كبير ومنع دخول أي أعضاء جدد.