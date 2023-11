فوز اليميني المتطرف فيلدرز بالانتخابات البرلمانية الهولندية - استطلاع

أظهر استطلاع للرأي الأربعاء، أن اليميني المتطرف الهولندي المناهض للاتحاد الأوروبي، جيرت فيلدرز، الذي تعهد بإغلاق أبواب الهجرة إلى هولندا، يتجه لتحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية.

متجاوزا كل التوقعات، أظهر الاستطلاع حصول حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز على 35 مقعدا من أصل 150 مقعدا، متقدما بعشرة مقاعد على أقرب منافسيه، وهو مزيج حزب العمال واليسار الأخضر الذي يتزعمه المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرمانز. وكان هذا الهامش أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وتعتبر استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع موثوقة بشكل عام مع هامش خطأ يبلغ مقعدين تقريبًا. وبدا تقدم فيلدرز أكبر من أن يتغير مع ظهور النتائج الحقيقية للانتخابات.