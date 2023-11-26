رئيس وزراء هولندا المنتخب يدعو إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة: "الأردن هي فلسطين"

"ندين بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية"

أثار رئيس الوزراء هولندا المنتخب غيرت فيلدرز مؤخرا موجة من الردود الغاضبة على مستوى العالم العربي والإسلامي حين قال إن "الأردن هي فلسطين" محرضا على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن في إطار موقفه المعلن من معاداة الإسلام.

واعتبرت الجامعة في بيان لها الجمعة، أن تلك التصريحات عدا كونها تدخلاً بالشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية فهي تعكس جهلا بطبيعة الصراع وتاريخه والإجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي إن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم بإفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.

وأكد المتحدث، أن المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية، على ما جاء في وكالة الأنباء الأردنية بترا.

كما نشرت البحرين واليمن مذكرات إدانة منفصلة ضد زعيم الحزب اليميني المتطرف ووصف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في هولندا تصريح فيلدرز بأنه "غير مسؤول"، وأضاف: "التدخل في شؤون الأردن الداخلية أمر خاطئ. دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة".

وعقب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية على كلام فيلدرز بالقول إن "هذه دعوة لتصعيد العدوان علينا، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية ومستقبل الفلسطينيين". وجاء في بيان الخارجية: "ندين بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

ترددت أنباء منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة حول مطلب إسرائيلي ممهور بضغوط أوروبية على مصر لاستقبال الفلسطينيين ولو بشكل مؤقت ريثما تنتهي المعارك في قطاع غزة وتم رفض هذه الاقتراحات من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني.