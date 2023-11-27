أكثر من 50 ألف شخص يشاركون في مظاهرة في لندن ضد معاداة السامية

جاءت هذه المظاهرة في أعقاب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن في اليوم السابق، والتي دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقدرت الشرطة مشاركة 45 ألفًا في مظاهرة السبت و50 ألفًا في مسيرة الأحد

تجمع عشرات الآلاف في لندن يوم الأحد للاحتجاج على تصاعد الأحداث المعادية للسامية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل والرد الإسرائيلي في غزة.

وسار حوالي 50 ألف متظاهر ضد معاداة السامية، وأظهروا تضامنهم مع اليهود البريطانيين وطالبوا بعدم التسامح مطلقًا مع الأفعال المعادية للسامية.

حمل العديد منهم لافتات تظهر الدعم للرهائن الإسرائيليين وطالبوا بعودتهم الآمنة.

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جاءت هذه المظاهرة في أعقاب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن في اليوم السابق، والتي دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في احتجاجات يوم السبت بـ 45 ألفًا و50 ألفًا في مسيرة مناهضة معاداة السامية يوم الأحد.

وكرر الحشد دعمهم، وغنى بعضهم باللغة العبرية وهتفوا من أجل عودة الرهائن. وأكد الطالب أبراهام إلحاي لرويترز أهمية الدفاع عن الجالية اليهودية قائلا "إذا كنا لا نتداعى للدفاع عن أنفسنا فمن سيفعل ذلك؟"

AP Photo/Alberto Pezzali متظاهرون يحملون لافتات وأعلام ولافتات، بما في ذلك علم إسرائيل، خلال مظاهرة معادية للسامية في لندن، الأحد 26 نوفمبر 2023.

ارتفعت التقارير عن الجرائم المعادية للسامية بشكل كبير، حيث لاحظت شرطة العاصمة في لندن زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن العام السابق، بإجمالي 554 حادثة بين 1 أكتوبر و 1 نوفمبر.

وكان المشاركون في المسيرة حازمين في موقفهم ضد العنصرية، ودعوا إلى المساواة وأدانوا الموجة الحالية من معاداة السامية.

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وأعربت كيت وورث، وكيلة سفر، عن قلقها قائلة: "نحن جميعًا متساوون، وما يحدث للشعب اليهودي غير مقبول على الإطلاق".

وواجه الحدث بعض الاضطرابات، لا سيما مع اعتقال الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي تحدى أوامر الشرطة التي طالبته بمغادرة المنطقة.