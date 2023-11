أكثر من 50 ألف شخص يشاركون في مظاهرة في لندن ضد معاداة السامية

تجمع عشرات الآلاف في لندن يوم الأحد للاحتجاج على تصاعد الأحداث المعادية للسامية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل والرد الإسرائيلي في غزة.

وسار حوالي 50 ألف متظاهر ضد معاداة السامية، وأظهروا تضامنهم مع اليهود البريطانيين وطالبوا بعدم التسامح مطلقًا مع الأفعال المعادية للسامية.

حمل العديد منهم لافتات تظهر الدعم للرهائن الإسرائيليين وطالبوا بعودتهم الآمنة.