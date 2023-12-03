الشرطة تمكنت من تحييد المهاجم من أصول فرنسية بسرعة كبيرة جدا لكن لم تفلح الجهود لإنقاذ أحد المصابين

قتل شخص وأصيب اثنين آخرين في هجوم بمطرقة وسكين الليلة في العاصمة الفرنسية باريس قرب برج ايفل، أحد أهم الأماكن السياحية والأكثر اكتظاظا في العاصمة الفرنسية.

ووفقا لوسائل إعلامية فرنسية المهاجم من أصل فرنسي ، صرخ "ألله أكبر" قبل الهجوم الذي نفذه مستخدما مطرقة وطعنات سكين. وتم تحييد بعد وقت قصير باستخدام مسدس صاعق وتم اقتياده الى مركز الشرطة.

وفورا بعد الحدث، صرح وزير الداخلية الفرنسي جارديل دارمانين أن "المهاجم قال للشرطة بأنه كان منزعجا من الوضع في غزة" وكتب في تغريده بمنصة "اكس" (تويتر سابقا) أن :"الشرطة أوقفت شخصا هاجم مارة في باريس في محيط ساحة جارجيرل. والهجوم أدى لمقتل شخص واصابة آخر وقامت قوات الطوارئ بالاهتمام بهما، ويرجى تجنب الوصول للمنطقة".

وفي غضون ذلك، ذكر شهود عيان تواجدوا في المنطقة وقت الهجوم أن"الشرطة تمكنت من تحييد المهاجم بسرعة كبيرة جدا، وحاولنا إنقاذ حياة الرجل المصاب، لكن دون جدوى".كما أعلن جهاز الأمن الفرنسي إن المهاجم كان تحت المراقبة ومن المعروف أنه يعاني من اضطراب عقلي.