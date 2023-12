من لندن إلى نيويورك التوتر يطغى على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

في نيويورك، حاول المتظاهرون دخول المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في الجانب الغربي العلوي، وسط اتهامات بـ "تسهيل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة"، ولكن تم تحصين المؤسسة من قبل الشرطة

سيطرت على مشهد الاحتجاجات التي قادها يوم السبت المتظاهرون المؤيديون للفلسطينيين في أنحاء العالم موجة من أعمال التخريب والمضايقات أشعل فتيلها التوتر الحاد بين المتظاهرين والشرطة.

في نيويورك، حاول المتظاهرون دخول المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في الجانب الغربي العلوي، وسط اتهامات بـ "تسهيل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة"، ولكن تم تحصين المؤسسة من قبل الشرطة. رداً على ذلك، أطلق المشاركون في المسيرة قنبلة دخان تناثرت منها الألوان الأحمر والأخضر والأسود.

https://twitter.com/i/web/status/1731105546705445212 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتوجه المتظاهرون في وقت لاحق إلى مقاهي ستاربكس ومطاعم ماكدونالدز وقد واجهت كلتا السلسلتين التجاريتين انتقادات بسبب الدعم المزعوم لإسرائيل - حيث ورد أنهم قاموا بمضايقة العملاء والموظفين. يقال إن أحد موظفي ماكدونالدز في التايمز سكوير قام برش المتظاهرين بالفلفل.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أنه تم ترديد شعارات مثل "لا يوجد سوى حل واحد، ثورة الانتفاضة" و"إلغاء دولة المستوطنين" خلال المسيرة. كما أشارت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى إصابة رجل بعد أن أعرب عن معارضته للاحتجاج، بالإضافة إلى قيام المشاركين في المسيرة بتمزيق ملصقات تحمل رهائن حماس.

https://twitter.com/i/web/status/1730971001385603253 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي بريكستون بلندن، ألقت شرطة العاصمة القبض على اثنين على الأقل من المشاركين في مسيرة "يوم العمل"، وكان أحدهما مشتبهًا في ارتكابه "جريمة عنصرية تتعلق بانتهاك النظام العام". وأثناء محاولة القوات الأمنية مغادرة المكان، حاصر المتظاهرون سيارة الشرطة وجلسوا على الأرض في محاولة لسد الطريق.

على الرغم من التوترات المتزايدة، دعا ائتلاف من المجموعات بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين، وأصدقاء الأقصى، وائتلاف أوقفوا الحرب، والجمعية الإسلامية في بريطانيا، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة نزع السلاح النووي، إلى مسيرة أخرى على مستوى البلاد السبت القادم.

https://twitter.com/i/web/status/1730073222165713234 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أبلغت صحيفة تورنتو ستار عن أعمال تخريب عندما اكتسح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين شوارع المدينة الكندية عدة مرات خلال الأسبوع. كما ورد أن المئات كانوا يهتفون "إسرائيل تقصف، ألمانيا تدفع" و"تحيا فلسطين" في شوارع العاصمة الألمانية برلين.