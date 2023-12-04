تحليل: تذبذب وضبابية تصريحات إيمانويل ماكرون بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل

يفسر الصحفي لوك دي باروش الارتباك في تصريحات ماكرون بـ "رغبته في إرضاء الجميع وفي الوقت نفسه" قائلا إنها ليست الطريقة المناسبة تهدئة العواقب الوخيمة التي خلفتها الأحداث على تماسك المجتمع الفرنسي

منذ بداية هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي عليها، ظل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشيطا في الإدلاء بالتصريحات والقيام بزيارات وتنظيم لقاءات وتقديم اقتراحات حول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وهو أمر له ما يبرره.

عوامل عدة وراء اهتمام ماكرون بالحرب بين حماس وإسرائيل

يعيش في إسرائيل مئات اليهود من أصل فرنسي، تعرض عدد منهم للقتل والاختطاف. أما في الداخل الفرنسي فتعيش أكبر نسبة من اليهود في أوروبا. كما يعيش في فرنسا نسبة كبيرة من المسلمين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين. ولذلك حاول ماكرون تأكيد دعم بلاده لإسرائيل وفي نفس الوقت تفادي إثارة غضب الفلسطينيين والمسلمين في الداخل. لذلك وصفت صحيفة "لوبوان" في إحدى مقالاتها تحركات ماكرون بأنها "رحلة فوق فوهة بركان". غير أن العكس هو الذي حدث تماما للرئيس الفرنسي. فتصريحاته أثارت وتثير غضب هذا الطرف أو ذاك، أو توصف بأنها غامضة.

خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في الـ 24 من أكتوبر بتل أبيب، أعلن ماكرون عن تضامن بلاده مع إسرائيل ودعا إلى "ضرورة محاربة حماس"، بل وتشكيل "تحالف دولي يشبه التحالف الدولي ضد "داعش". وشدد ماكرون في نفس الوقت على حق الفلسطينيين في "دولة للعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

في التاسع من نوفمبر الماضي، استضافت باريس بدعوة من ماكرون "مؤتمرا إنسانيا" حول غزة أمام ممثلي حوالي خمسين دولة. وخلال المؤتمر الذي عقد في قصر الإليزيه تحدث ماكرون عن ضرورة "العمل من أجل وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما كان يتحدث قبلها عن ضرورة إحلال "هدنة".

تصريحات "غامضة" وأحيانا "متناقضة" لماكرون

بعد مرور أسابيع على تلك الزيارة؛ أثارت تصريحاته خلال مقابلة خاصة مع قناة البي بي سي البريطانية غضب إسرائيل. وقال ماكرون في المقابلة التي تم بثها في الحادي عشر من نوفمبر أنه لا يوافق على الفكرة القائلة بأن أفضل طريقة لإسرائيل "لحماية نفسها هي تنفيذ قصف مكثف على غزة".

وفي نهاية المطاف؛ اضطر إيمانويل ماكرون الاتصال بنظيره الإسرائيلي بإسحق هرتسوغ، لتوضيح تصريحاته. وأشارت الرئاسة الإسرائيلية إلى أن "ماكرون أشار بوضوح إلى أنه لا ينوي اتهام إسرائيل بإيذاء المدنيين الأبرياء عمدا في إطار الحملة ضد منظمة حماس الإرهابية".

IDF Spokesperson الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 ألف هدف لحركة حماس في قطاع غزة

وفي جديد تصريحاته منذ بداية الحرب؛ قال الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في مؤتمر المناخ بدبي (السبت 2 ديسمبر 2023)، اليوم السبت، إن "تدمير حركة حماس هدف إسرائيلي غير واقعي، لأن ذلك يقود إلى حرب تمتد عشر سنوات. وأضاف أن "الأمن الإقليمي لإسرائيل غير ممكن إذا جاء على حساب حياة الفلسطينيين، وهو ما يؤدي إلى الكراهية والكراهية في الرأي العام وفي المنطقة بأكملها".

"ماكرون يريد إرضاء الجميع" !

يفسر الصحفي الفرنسي لوك دي باروش في إحدى المقالات بصحيفة "لوبوان" الارتباك والتناقض أحيانا في تصريحات الرئيس الفرنسي بـ "رغبته في إرضاء الجميع وفي الوقت نفسه". ويضيف لوك دي باروش أن هذه "ليست الطريقة التي يمكن بها تهدئة العواقب الوخيمة التي خلفتها الأحداث على تماسك المجتمع الفرنسي".

هذا التذبذب في التصريحات لم يثر اندهاش وتساؤلات داخل فرنسا فقط. في الجارة ألمانيا وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" تصريحات ماكرون بأنه "أدخل نفسه في زوبعة". لكن بالإضافة إلى تفادي الانقسام داخل المجتمع الفرنسي، يُنظر إلى تحركات ماكرون بأنها مؤشر على رغبته في لعب دور في المنطقة، كما كانت الحال في لبنان منذ الحرب الأهلية إلى الآن.

JOEL ROBINE / AFP تظاهر نحو 53 ألف شخص في شوارع باريس، احتجاجًا على معاداة السامية والإرهاب ودعم الشعب الإسرائيلي، بدعوة من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF).

ففرنسا تجمعها بدول المنطقة مصالح اقتصادية وسياسية، ولا تريد باريس أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الفاعل الأبرز في الوساطة. ثم أن أي نجاح محتمل في السياسية الخارجية سيساهم في تلميع صورة ماكرون المتضررة بسبب الملفات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها فشله في الحفاظ على تواجد بلاده في منطقة الساحل.

وبينما يرى البعض أن ماكرون بنفسه لا يملك تصورا واضحا لملف حماس الشائك، يرى مراقبون أن عدم استقرار وعدم وضوح مواقفه يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين - بل وحتى الدول العربية والأوروبية - لا تأخذ مساعيه على محمل الجد.

عبد الرحمان عمار. برلين