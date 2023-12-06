انقسامات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي حول الحرب بين حماس وإسرائيل

ففي حالة إيرلندا التي كانت مستعمرة بريطانية؛ فكانت ترى منذ نشأة إسرائيل أوجه التشابه مع قضيتها في الرغبة في التحرر من الاستعمار البريطاني. ونفس المواقف والتجارب تجاه إسرائيل وفلسطين عند إسكتلندا أيضا.

منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والرد العسكري الإسرائيلي المتواصل الذي تلا ذلك الهجوم، ظهرت انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي سواء كتكتل أو كدول. وبينما يدافع البعض عن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، يرميها آخرون بسهام النقد ويتضامن أكثر مع الجانب الفلسطيني. فماهي مبررات كل طرف؟

Israeli Army قوات من الفرقة 98 تناور في جنوب غزة، في خان يونس، في صورة تم نشرها في 6 ديسمبر 2023.

مواقف متباينة للاتحاد الأوروبي كتكتل

رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لحماس كمنظمة "إرهابية" منذ عام 2001، ظهرت وجهات نظر متباينة بين رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين من ناحية ورئيس المجلس تشارلز ميشيل وممثل الشؤون الخارجية جوزيب بوريل حول الحرب القائمة منذ السابع من أكتوبر.

وأرجعت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في مقال لها السبب إلى "الخلاف حول اختصاصات السياسة الخارجية". لكن السبب الثاني والأهم يرتبط بوجود "وجهات نظر سياسية مختلفة تمامًا حول الملف". فبينما دعمت السياسية الألمانية أرسولا فون دير لاين إسرائيل باسم الاتحاد الأوروبي وشددت على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ركز ميشيل وبوريل على حث إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في ضربات مضادة في غزة. وبسبب تصريحاتها تعرضت فون دير لاين لانتقادات حادة في بعض العواصم الأوروبية بسبب مواقفها التي وصفها البعض بـ"المنحازة لإسرائيل".

دول أوروبية أكثر دعمًا لإسرائيل

منذ نشأة إسرائيل كانت مواقف دول أوروبية أكثر دعمًا لإسرائيل في الحروب التي خاضتها وتخوضها، وآخرها الحرب الحالية ضد حركة حماس. فدول كألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا أعلنت منذ السابع من أكتوبر تضامنها مع إسرائيل، وشددت على حقها في الدفاع عن نفسها. كما أنها لم تكن متحمسة للهدنة الإنسانية المؤقتة بمبرر أنها "ستخدم مصالح حماس أكثر من إسرائيل". غير أن الموقف الألماني يبقى الأكثر دعما لإسرائيل في حربها ضد حماس، وهم ما يمكن تبريره بالمسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه اليهود بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، بسبب المحرقة والقتل الجماعي لليهود في حقبة ألمانيا النازية.

أما الجارة هولندا، فرغم علاقتها المتميزة مع إسرائيل جاءت مواقفها في حرب السابع من أكتوبر متحفظة نوعًا ما. وقال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، إن عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على حركة حماس "ضرورية، لكن يلزم تنفيذها في نطاق القانون الدولي الخاص بالحروب، وبأقل مستوى من الضرر للسكان المدنيين في غزة". لكن هذه المواقف الهولندية قد تتغير لصالح إسرائيل في حال نجح السياسي اليميني غيرت فيلدرز في تشكيل حكومة جديدة. عكس بعض أحزاب اليمين المتطرف في دول أوروبية أخرى، يعلن غيرت فيلدرز، اليميني المتطرف، والمعروف بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين، دعمه لإسرائيل. ودعا الى ترحيل المواطنين من غزة إلى الأردن.

SAID KHATIB / AFP فلسطينيون يتسلمون أكياس الطحين في مركز التوزيع التابع للأونروا في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة

ويرى المؤرخ الهولندي بيتر مالكونتنت أن دعم الساسة الهولنديين لإسرائيل له دوافع سياسية بالأساس؛ "بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين، فهم منبهرون بالكيبوتسات، وهو مشروع اشتراكي واضح. أما الليبراليون، فينظرون إلى إسرائيل باعتبارها معقلاً للديمقراطية في الشرق الأوسط. وبالنسبة للأحزاب الطائفية، فينظرون إلى الجانب الديني.

"دول أوروبية تظهر دعمًا أكبر للجانب الفلسطيني

أظهرت يعض الدول في الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لإسرائيل في حربها ضد حماس. وتحاول أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا على وجه الخصوص كبح جهود إسرائيل في مواجهة حركة حماس. دعمهم للفلسطينيين يعود جزئيًا إلى تاريخ نشأة إسرائيل. ودعمت بلجيكا منذ الحرب العالمية الأولى دولة فلسطينية مستقلة عن الدولة اليهودية. وحتى بعد نشأة إسرائيل عام 1948 تأخر اعتراف بلجيكا بها حوالي سنة بسبب تحفظها."

ويبقى الموقف الإيرلندي والإسباني أكثر "تشددًا" مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. ووصل توتر العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية الحرب في غزة لدرجة استدعاء السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا، احتجاجا على تصريحات سياسيين إسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بيدرو سانشيز، حيث شكك في احترام إسرائيل القانون الدولي في حربها ضد حماس، وهو ما تنفيه إسرائيل. وحسب مراقبين فمن بين الدوافع وراء تصريحات الاشتراكي بيدرو سانشيز؛ رغبته في الاستمرار في الحكم هناك مع تحالف اليسار، خصوصا أمام الضغوطات التي تمارس عليه من طرف اليسار في هذا الملف.

ففي حالة إيرلندا التي كانت مستعمرة بريطانية؛ فكانت ترى منذ نشأة إسرائيل أوجه التشابه مع قضيتها في الرغبة في التحرر من الاستعمار البريطاني. ونفس المواقف والتجارب تجاه إسرائيل وفلسطين عند إسكتلندا أيضا. أمر يفسر موقفها المنتقد للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

Spokesperson and Public Relations Department at the Ministry of Defense مركبات عسكرية من الولايات المتحدة تصل إسرائيل في 6 ديسمبر 2023

أما مواقف لوكسمبورغ فله علاقة إلى حد كبير بوزير الخارجية الحالي جان أسيلبورن. ويعتبر الديمقراطي الاشتراكي من المدافعين عن مواقف الفلسطينيين في جميع اللجان الدولية منذ سنوات.

وكتحصيل حاصل لهذه المواقف القديمة سبق للدول الأوروبية الداعمة للفلسطينيين بالتهديد بأنها ستعترف بفلسطين كدولة إذا ضمت إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. اضافة إلى انتقادها لسياسة ضم المستوطنات وانتقاد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تبرر هذه الدول مواقفها بالقلق أيضًا من أن الانحياز إلى إسرائيل قد يؤدي إلى ذلك تحريض الدول العربية والإسلامية ضد الأوروبيين، وهو ما يمكن أن يستغل مثلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكما هي الحال بالنسبة للكثير من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، حيث تسود دائما الانقسامات، يستبعد أن تتوحد المواقف الأوروبية في المستقبل المنظور تجاه الحرب بين حماس وإسرائيل.

عبد الرحمان عمار.

مراسل قناة i24NEWS للشؤون الأوروبية، برلين