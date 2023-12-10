الموساد الإسرائيلي يؤكد بذل جهود مشتركة لإحباط هجوم إرهابي في قبرص

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد أن السلطات المحلية ألقت القبض على إيرانيين يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في قبرص

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد أن السلطات المحلية ألقت القبض على إيرانيين يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في قبرص.

في وقت سابق من هذا العام، تم إحباط خطة لاستهداف أشخاص يهود وإسرائيليين في قبرص من قبل وكلاء مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني من خلال جهد مشترك بين أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية.