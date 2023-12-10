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فضيحة من العيار الثقيل تهز العرش الملكي في إسبانيا، اليكم التفاصيل

i24NEWS
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أمير موناكو ألبرت الثاني (يسار)، وإسبانيا فيليبي السادس (يمين) وملكة إسبانيا ليتيسيا يصلون لحضور قداس الشكر للأمير البريطاني فيليب، دوق إدنبرة، في كنيسة وستمنستر بوسط لندن في 29 مارس 2022
Daniel LEAL / AFPأمير موناكو ألبرت الثاني (يسار)، وإسبانيا فيليبي السادس (يمين) وملكة إسبانيا ليتيسيا يصلون لحضور قداس الشكر للأمير البريطاني فيليب، دوق إدنبرة، في كنيسة وستمنستر بوسط لندن في 29 مارس 2022

هزت فضيحة تحوم حول ملكة اسبانيا وعلاقة غرامية سرية مع صهرها المستقبلي

هزت القصر الملكي في إسبانيا فضيحة تحوم حول قصة غرام واحتيال تتعلق بالملكة ليتسيا التي تسلمت العرش منذ 19 عاما دون أن ترتبط بها أي شوائب. 

لكن الفضيحة التي أثارها جيمي دل بورغو قلبت الأوراق حيث ادعى رجل الأعمال، الذي جمع ثروته كمستثمر ومستشار مالي، في نهاية الأسبوع الماضي في سلسلة من التغريدات التي تم حذفها منذ ذلك الحين، أنه وليتيسيا كانا على علاقة قبل أن تقابل ولي العهد الأمير فيليب في عام 2004، مما أدى إلى إحياء علاقتهما في عام 2010 لمدة 18 شهراً. ويدعي أن لديه "صورًا ومقاطع فيديو وتسجيلات لمكالمات هاتفية" وأدلة أخرى تدعم ادعاءاته.  

يزعم ديل بورجو أنه ولتيسيا أغرما منذ العام 2002 إلى عام 2004، ونشر صورة شخصية للتيسيا ملفوفة بقطعة قماش الباشمينا السوداء - عندما كانت حامل بابنة الملك مرفوقة بكلمات: "حبيبي. أنا أرتدي الباشمينا التي تعود لك. وكأني أشعر بوجود الى جانبي. تهتم بي وتحميني. أنا أعد الساعات حتى نلتقي مجددا. أحبك". 

وفقا للتقرير في واللا، فقد التقى الاثنان في فندق سانتو ماورو في مدريد، وفي فندق خوان كارلوس الأول في برشلونة، الذي سمي على اسم والد فيليبي، وكذلك في أحد فنادق البندقية. 

وفاجأت ليتسيا ديل بورغو حين أخبرته أنها تعرفت على شخص وهو ما سيجبرها على التنازل عن شهرتها الصحافية وعملها في التلفزيون. 

 

 

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