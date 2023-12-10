فضيحة من العيار الثقيل تهز العرش الملكي في إسبانيا، اليكم التفاصيل

هزت فضيحة تحوم حول ملكة اسبانيا وعلاقة غرامية سرية مع صهرها المستقبلي

هزت القصر الملكي في إسبانيا فضيحة تحوم حول قصة غرام واحتيال تتعلق بالملكة ليتسيا التي تسلمت العرش منذ 19 عاما دون أن ترتبط بها أي شوائب.

لكن الفضيحة التي أثارها جيمي دل بورغو قلبت الأوراق حيث ادعى رجل الأعمال، الذي جمع ثروته كمستثمر ومستشار مالي، في نهاية الأسبوع الماضي في سلسلة من التغريدات التي تم حذفها منذ ذلك الحين، أنه وليتيسيا كانا على علاقة قبل أن تقابل ولي العهد الأمير فيليب في عام 2004، مما أدى إلى إحياء علاقتهما في عام 2010 لمدة 18 شهراً. ويدعي أن لديه "صورًا ومقاطع فيديو وتسجيلات لمكالمات هاتفية" وأدلة أخرى تدعم ادعاءاته.

يزعم ديل بورجو أنه ولتيسيا أغرما منذ العام 2002 إلى عام 2004، ونشر صورة شخصية للتيسيا ملفوفة بقطعة قماش الباشمينا السوداء - عندما كانت حامل بابنة الملك مرفوقة بكلمات: "حبيبي. أنا أرتدي الباشمينا التي تعود لك. وكأني أشعر بوجود الى جانبي. تهتم بي وتحميني. أنا أعد الساعات حتى نلتقي مجددا. أحبك".

وفقا للتقرير في واللا، فقد التقى الاثنان في فندق سانتو ماورو في مدريد، وفي فندق خوان كارلوس الأول في برشلونة، الذي سمي على اسم والد فيليبي، وكذلك في أحد فنادق البندقية.

وفاجأت ليتسيا ديل بورغو حين أخبرته أنها تعرفت على شخص وهو ما سيجبرها على التنازل عن شهرتها الصحافية وعملها في التلفزيون.