تحليل: تزايد حدة كراهية المسلمين في أوروبا على خلفية حرب غزة

حرب السابع من أكتوبر تلقي بظلالها على حياة المسلمين في مختلف الدول الأوروبية بعد تسجيل زيادة بالعنصرية ضد المسلمين

تدنيس مقابر المسلمين، هجمات على المساجد، رسائل ومكالمات بلغة التهديد، وشتائم عنصرية الخ. نماذج للسلوكيات العنصرية ضد المسلمين التي سُجلت في الأسابيع القليلة الماضية في مختلف الدول الأوروبية منذ حرب السابع من أكتوبرعلى خلفية هجوم حماس على إسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي عليها. فكيف يتعامل المسلمون معها، وما هي تداعياتها؟

PHILIPPE HUGUEN / AFP ضابط شرطة فرنسي ودورية جندي في أحد شوارع روبيه، شمال فرنسا، في 13 يناير 2015، حيث أعلنت فرنسا عن نشر غير مسبوق لآلاف من القوات والشرطة لتعزيز الأمن في المواقع "الحساسة".

تهديدات بالتصفية الجسدية !

منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي المتواصل، زادت الأعمال المعادية للمسلمين في عدد من الدول الأوروبية. ففي فرنسا، التي يعيش فيها ستة ملايين مسلم، وهي النسبة الأكبر من المسلمين في أوروبا، سُجلت أعمال معادية وسلوكيات عنصرية ضد المسلمين، وهو ما غذاه هجوم بسكين في باريس (2 نوفمبر 2023)، وأدى إلى مقتل سائح ألماني، وأيضا خروج مظاهرات متضامنة مع سكان غزة ورفعت فيها شعارات معادية للسامية ولإسرائيل.

وفي تصريح لصحيفة "فرانس إنفو" الإخبارية الإلكترونية، يقول خالد كيراني، رئيس رابطة مسلمي أونفلور (إقليم كالفادوس)، إنه تلقى عدة رسائل صوتية عنصرية على جهاز الرد الآلي على هاتفه. وبحسب محضر الشكوى الذي قدمه للشرطة، توعد أحد المتصلين بـ "تنظيم عمليات تطهير"، قائلاً إن "بندقية الصيد جاهزة"، ويضيف صاحب التهديدات.

تزايد الكراهية في الواقع والعالم الافتراضي

ووفقًا لتصريح وزير الخارجية الفرنسي، فقد سُجلت وزارته "أكثر من 140 عملًا منذ بداية العام". رقم يشير، وفقًا للمسؤول، إلى "تصاعد في الأعمال المعادية للمسلمين. ورغم أن السلوكيات العنصرية ضد المسلمين لا تتوقف على مدار السنة، إلا أنها تزداد حدة بسبب الأحداث الجارية مثل العمليات الإرهابية. وفي حالة حرب حماس وإسرائيل، تلعب الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات دورًا كبيرًا في نشر خطاب الكراهية ضد المسلمين والصور النمطية والأخبار الكاذبة لتجييش المشاعر.

ونتيجة لذلك، يتم استهداف العديد من المساجد والجمعيات الإسلامية، وهو ما يؤكده وزير الداخلية الفرنسي. وكما هو الحال في مختلف الدول الأوروبية الأخرى، يقول الكثيرون من المسلمين إنهم أصبحوا "كبش فداء لليمين المتطرف".

اليمين المتطرف وتعميم الشبهة على المسلمين

في ألمانيا حيث يعيش حوالي أربعة ونصف مليون مسلم، يكتب العديد منهم في مجموعاتهم الخاصة على صفحة فيسبوك بأنهم "يشعرون بالغربة بشكل متزايد في ألمانيا رغم أنها بلادهم". ووفقًا للكثيرين، فإن السلوكيات العنصرية والمعادية لهم كمسلمين تفاقمت مرة أخرى منذ هجوم حماس على إسرائيل. وفي حوار صحفي مع إذاعة وتلفزيون بافاريا، يرى ماتياس روهي، الباحث المتخصص في الإسلام من جامعة إيرلانغن-نورمبرغ (جنوب البلاد)، أن الحرب في غزة والمظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين "تُستغل من قِبل مجموعات وأحزاب سياسية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي جعل من الإسلاموفوبيا جزءًا من برنامجه الحزبي". ويضيف ذات الباحث أن "كل هذه العوامل أثرت سلبا في موقف المجتمع من الإسلام".

ووفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية الألمانية، ارتفع عدد الجرائم المعادية للإسلام هذا العام، حيث بلغ 686 في الأرباع الثلاثة الأولى، متجاوزًا العدد الإجمالي للعام السابق. غير أن خبراء يرون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي يفوق ذلك بكثير.

ورغم أن الغالبية العظمى من السلوكيات العنصرية ضد المسلمين نتيجة للنزاع بين حماس وإسرائيل تتسبب في تضرر الكبار، رجالًا ونساءً (خاصة النساء المحجبات)، إلا أن الأطفال ليسوا محميين منها. ويشكو العديد من الأهالي من تعرض أبنائهم لسلوكيات عنصرية في المدارس من قبل زملائهم.

حرب غزة لخدمة أجندات سياسية ضد المسلمين

وفي هولندا، التي سُجلت فيها أيضًا هجمات عنصرية ضد المسلمين، استغل غيرت فيلدرز، زعيم حزب من أجل الحرية، حرب حماس وإسرائيل لخدمة الأجندة السياسية لحزبه. ويرى العديد من المسلمين في هولندا خلال حديثهم مع الصحافة الألمانية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "هولندا أصبحت أكثر تشددًا". وظهر فيلدز في إحدى الفعاليات السياسية ورفع العلم الإسرائيلي خلفه. وكتب أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن "العنف ليس دائمًا ماديًا، بل رمزيًا من خلال تعميم الشكوك وربط معاداة السامية بالمسلمين ككل". ويكتب آخر "رغم أنه لا تجمعنا علاقة بحركة حماس لا من قريب ولا من بعيد إلا أن البعض ينظر إلينا وكأننا نمثلها هنا".

المفوضية الأوربية تقر بخطورة الوضع

وأقرت المفوضية الأوروبية، بدورها، ارتفاع حالات معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين على حد سواء. وصرح نائب رئيس المفوضية، مارغريتيس شيناس، بأن أوروبا تواجه وضعاً مثيراً للقلق ويجب عليها تجنب أن يصبح مأساوياً. وأعلنت ذات المسؤولة، مارغريتيس شيناس، عن تخصيص 30 مليون يورو إضافية لحماية الأماكن العامة وأماكن العبادة، مثل المعابد اليهودية والمساجد. ومن المقرر وضع مدونة قواعد سلوك للمنصات الإلكترونية بحلول شهر فبراير/شباط لمواجهة التهديدات على الإنترنت ومكافحة خطاب الكراهية غير القانوني. وسيتم عقد مؤتمر لمكافحة الكراهية وحوارات بين مواطني الاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم. ويرى خبراء أن مسلمي أروبا وممثليهم يجب عليهم بدورهم المساهمة في مكافحة خطاب الكراهية ضدهم من خلال توضيح مواقفهم وفتح قنوات التواصل مع ممثلي الديانات الأخرى ومع الأحزاب السياسية في البلدان التي يسكنون فيها.

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا.

تداعيات سلبية على التعايش والاندماج

ورغم أن حدة مشاعر كراهية المسلمين على خلفية حرب غزة تختلف من بلد أوروبي لآخر، بسبب مواقف حكومات كل دولة منها، إلا أن المخاوف في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي تتزايد - خصوصاً في تلك التي تعيش فيها نسب كبيرة من المسلمين - من تأثير مشاعر الكراهية والسلوكيات العدائية ضد المسلمين سلبًا على اندماجهم في المجتمع. كما توجد مخاوف من استغلال الإسلاميين المتطرفين في أوروبا مشاعر القلق لدى شريحة كبيرة من المسلمين في دول الاتحاد لاستقطاب المزيد من الأنصار.

وعلى مستوى الحياة السياسية قد يدفع الوضع الكثير من المسلمين إلى مقاطعة الأحزاب التقليدية الحاكمة التي تحظى بثقتهم، وتحملها مسؤولية عدم حمايتهم. هذا العامل قد يكون في صالح الأحزاب اليمينية الشعبوية المتطرفة، التي تتبنى خطاباً معاديًا للمسلمين.