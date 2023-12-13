هولندا ترفع درجة التأهب الأمني وتكثف الحراسة حول مباريات كرة القدم خشية تهديدات أمنية

سيتم إيلاء الفعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عناية أمنية خاصة كما هي الحال مع مباريات كرة القدم لا سيما على وقع الهجوم القاتل الذي وقع في بروكسل في منتصف أكتوبر

أعلنت السلطات الهولندية أمس عن قرارها رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى على خلفية تقديرات تفيد بأنه "هناك خوفاً حقيقياً من وقوع هجمات إرهابية.

وبحسب موقع واللا، فإن هولندا، تخشى من وقوع هجمات في الفعاليات التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين، وعليه قررت زيادة عدد ضباط الشرطة وحراس الأمن. وسيتم إيلاء الفعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عناية أمنية خاصة كما هي الحال مع مباريات كرة القدم بالتزامن مع ذكرى الهجوم القاتل الذي وقع في بروكسل في منتصف أكتوبر.

يشار إلى أنه قبل بدء مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 بين بلجيكا والسويد في 16 أكتوبر قام مهاجر تونسي مؤيد لتنظيم داعش بإطلاق النار ما اسفر عن مقتل مشجعين سويديين، زعما منه أنه ينوي الانتقام من السويديين بسبب حوادث حرق القرآن الكريم.

من المقرر أن تقام الجولة السادسة عشرة من الدوري الهولندي في نهاية الأسبوع الجاري، وسط حضور مكثف لرجال الشرطة وحراس الأمن.