كاميرون: "المملكة المتحدة ستحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"

قال كاميرون: "نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنًا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية"

أعلن وزير الخارجية البريطاني في منشور الخميس، أن المملكة المتحدة ستحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكتب ديفيد كاميرون على موقع أكس (تويتر سابقا) أن "المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

https://twitter.com/i/web/status/1735240073505800334 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.

نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنًا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن قرارها فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية والمتهمين بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات ضد الأفراد المشتبه في أنهم يساعدون في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتكاب أعمال العنف".