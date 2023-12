كاميرون: "المملكة المتحدة ستحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"

أعلن وزير الخارجية البريطاني في منشور الخميس، أن المملكة المتحدة ستحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكتب ديفيد كاميرون على موقع أكس (تويتر سابقا) أن "المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

