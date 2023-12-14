الدنمارك تعلن تنفيذ عمليات توقيف وإحباط هجوم "إرهابي" ضد يهود وإسرائيليين

اسرائيل تؤكد أن "الإرهابيين" الموقوفين في الدنمارك على ارتباط بحماس

أعلنت الشرطة الدنماركية ظهر (الخميس) أنها ألقت القبض على مشتبه بهم بالتخطيط لهجوم في البلاد. وعلم موقع "واينت" أن الهجوم الذي خططوا له كان يهدف إلى ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية. الموساد والشاباك هما اللذان أحبطا الهجوم معًا.

وجاء في بيان رسمي أصدره الموساد بعد ذلك أنه "بفضل تحقيق استخباراتي مضني وشامل، اعتقلت أجهزة الأمن والإنفاذ في الدنمارك سبعة نشطاء إرهابيين يعملون لصالح حماس، وأحبطت هجوما كان يهدف إلى قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية."

أعلنت السلطات الدنماركية الخميس أنها منعت وقوع هجوم "إرهابي" بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا. ولم يكشف مسؤولون عن التفاصيل المرتبطة بالمشتبه بهم أو الهدف المحتمل للخطة المفترضة.

وقال مدير العمليات في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية PET فليمينغ دريير "كانت مجموعة تخطط لعمل إرهابي". وأضاف أنه كانت هناك "تداعيات مرتبطة ببلدان أخرى" وبالجريمة المنظمة. وذكر دريير أنه يُعتقد أن مشتبها بهم آخرين هم حاليا في الخارج تورطوا في الخطة.

وقال مسؤولون إن جهازي PET والشرطة نفّذا عمليات التوقيف خلال عمليات دهم صباحا في عدة مناطق في الدنمارك.

واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي أن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.