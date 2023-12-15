"استهداف 209 شخص": عدة اعتقالات في أوروبا بسبب رسائل الكراهية ومعاداة السامية

واشارت الوكالة في بيان إلى أنه "في المجمل، تم استهداف 209 أشخاص كجزء من يوم العمل هذا من قبل خمس أجهزة شرطة أوروبية. وفي ألمانيا، أجرى محققون مقابلات مع 54 شخصا وأجروا 65 عملية تفتيش، بحسب يوروبول

قالت وكالة الشرطة الأوروبية ()، اليوم الجمعة، إن عدة اعتقالات وجلسات استماع عديدة لأشخاص يشتبه في أنهم أدلوا بتصريحات عنصرية أو معادية للسامية أو معادية للمثليين أو تدعو إلى العنف جرت، أمس الخميس، في أوروبا، للتحذير من حجم الظاهرة التي "تتقدم باستمرار".

واشارت الوكالة في بيان إلى أنه "في المجمل، تم استهداف 209 أشخاص كجزء من يوم العمل هذا من قبل خمس أجهزة شرطة أوروبية. وفي ألمانيا، أجرى محققون مقابلات مع 54 شخصا وأجروا 65 عملية تفتيش، بحسب يوروبول، دون تقديم تفاصيل عن العواقب القانونية.

وبحسب رئيس المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية والكراهية على الإنترنت (OCLCH) جان فيليب رايلاند، "تم القبض على شخصين في إسبانيا، وفي فرنسا، تمت مقابلة 55 شخصًا" وقال إن "هذا النوع من العمليات له قيمة نموذجية في مواجهة ظاهرة، التقدم المستمر في جميع أنحاء أوروبا هي واحدة من الخدمات المعبأة"وتابع "هناك شخصية مظلمة لدى ضحايا جرائم الكراهية، الذين لا يجرؤون على تقديم شكوى"، يتذكر الجنرال ريلاند، الذي يأمل أن يشجع هذا النوع من العمليات الضحايا على تقديم شكوى.

المشتبه بهم في فرنسا، وغالبيتهم من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و75 عاما، لديهم سمات مختلفة. يضيف ضابط آخر في OCLCH: "يتراوح هذا من الشخص الذي تلفظ بإهانات عنصرية في حياته اليومية، إلى المؤثر المحترف" الذي ينشر رسائل الكراهية على الإنترنت. كما اتُهم عدة أشخاص بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وأدت هذه العملية أيضًا إلى إدانة الأشخاص الذين كان لرسائلهم الكراهية عبر الإنترنت تداعيات في الحياة الواقعية: لا سيما في سياق الكمائن المعادية للمثليين. وهكذا تم وضع رجل في حجز الشرطة للاشتباه في قيامه بترتيب لقاء مع رجل مثلي آخر لمهاجمته وسرقته. في هذه المرحلة، تم استدعاء ثمانية أشخاص للمثول أمام المحاكم الفرنسية وتم سجن شخص واحد، وهو مجرم متكرر. وتعتزم المديرية العامة لقوات الدرك أن تقدم إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانين فكرة إنشاء عملية من هذا النوع في فرنسا كل عام، استنادا إلى نموذج ما تفعله BKA، الشرطة الألمانية، سنويا.