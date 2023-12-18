رئيسة وزراء إيطاليا: "لا مكان لثقافة الإسلام في أوروبا"

سبق لميلوني المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة أن أدلت بتصريحات مثيرة للجدل ومنها ما تعرض للإسلام تحديدا فقد أكدت عشية ترشحها للانتخابات "أننا سنحارب أسلمة أوروبا و"لا للعنف الإسلامي"

صرحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاثنين، بأنه لا مكان للثقافة الإسلامية في أوروبا وقالت: "أعتقد أن هنالك مشكلة في التلاؤم بين ثقافة الإسلام وبين القيم والحقوق الخاصة بحضارتنا"، وفق النشر في معريف.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا على هامش مهرجان سياسي نظمه حزبها أن "مراكز الثقافة الإسلامية في إيطاليا تمولها المملكة العربية السعودية. وفي أوروبا هناك عملية أسلمة بعيدة جدًا عن قيم حضارتنا".

انضم إلى تصريحات ميلوني المثيرة للجدل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي حضر المهرجان أيضا. وحذر سوناك بدوره من تزايد عدد اللاجئين الذي يمكنه أن "يغرق" أجزاء من أوروبا وقال إنه سيعمل على تعزيز الإصلاحات العالمية في نظام اللجوء.

وأضاف سوناك "(الهجرة بهذه المعدلات) سوف تطغى على بلداننا وقدرتنا على مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا. إذا كان هذا يتطلب منا تحديث قوانيننا وقيادة محادثة دولية لتصحيح أطر ما بعد الحرب المتعلقة باللجوء، فيجب علينا أن نفعل ذلك".

سبق لميلوني المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة أن أدلت بتصريحات مثيرة للجدل ومنها ما تعرض للإسلام تحديدا فقد أكدت عشية ترشحها للانتخابات "أننا سنحارب أسلمة أوروبا و"لا للعنف الإسلامي".