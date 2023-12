الشرطة التشيكية: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بجامعة في براغ إلى أكثر من 15

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح. وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح".

