تقرير : تحذيرات من وقوع هجمات عدائية خلال عيد الميلاد في عدة مدن أوروبية

قالت الشرطة النمساوية، إنها تشدد إجراءات المراقبة خاصة حول الكنائس والمناسبات الدينية وأسواق عيد الميلاد في فيينا.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس السبت، أنه تم تنبيه المسؤولين في النمسا وألمانيا وإسبانيا إلى خطط لهجمات محتملة في أوروبا من قبل جماعة، خاصة تستهدف فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن أهداف هذه الهجمات قد تكون قداسات عيد الميلاد في كولونيا وفيينا ومدريد.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن القوات الخاصة في العاصمة النمساوية فيينا وألمانيا ألقت القبض على المشتبه بهم أمس السبت. وقالت الشرطة النمساوية، إنها تشدد إجراءات المراقبة خاصة حول الكنائس والمناسبات الدينية وأسواق عيد الميلاد في فيينا.

وأضافت في بيان: "الجهات المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا تدعو إلى شن هجمات على المناسبات المسيحية، خاصة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل". وتابعت الشرطة: "بسبب التقييم الحالي للمخاطر... واستمرار ارتفاع مستوى التأهب، يزداد الخطر بشكل عام في النمسا خلال عطلة عيد الميلاد".