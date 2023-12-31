تنازل عن العرش.. ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

وقالت: "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولي العهد الأمير فريدريك، في الـ14 من شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، بعد 52 عامًا من تربعها فوقه.

وقالت: "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".

وأضافت: "لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب، في 14 يناير 2024 - بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب - سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك"، وتابعت قائلة: "أترك العرش لابني وليّ العهد الأمير فريدريك".

ومن جهتها، أكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار في بيان صحفي أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".