بوريل: "حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يُفرض من الخارج"

في مؤتمر دبلوماسي في لشبونة، قال بوريل: "ما علمتنا إياه أكثر من 30 عامًا مضت، وما ندركه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب أن يتم فرضه من الخارج"

قال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، إن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يحدث إلا إذا "تم فرضه من الخارج" من قبل المجتمع الدولي. وتابع "والسبب في ذلك هو أن "الجانبين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق". وفي مؤتمر دبلوماسي في لشبونة، قال بوريل: "ما علمتنا إياه أكثر من 30 عامًا مضت، وما ندركه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب أن يتم فرضه من الخارج".

دفع فشل اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه منذ 30 عاما مؤيدي الاتفاق ومعارضيه إلى الدعوة إلى التخلي عنه. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال مؤخرا إن عدد ضحايا اتفاق أوسلو من الإسرائيليين يساوي تقريبا عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس ضد بلدات الغلاف حيث قتل في ذلك اليوم (7 أكتوبر) نحو 1200 إسرائيلي في يوم واحد وهو ما أشعل شرارة الحرب في اليوم التالي.

من ناحية أخرى تطالب أصوات في الجانب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في غزة بإنهاء الاتفاق الذي فشل في تحقيق ما يرجى منه وهو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء النزاع.

ونّص الاتفاق على مرحلة انتقالية من 5 سنوات يتم خلالها الاتفاق على قضايا الحل النهائي وهي: القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه. لكن المرحلة الانتقالية طالت 30 عاما من دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات على عودة المفاوضات السياسية بين الطرفين في المستقبل المنظور تخللتها عمليات أمنية نفذها فلسطينيون كان أشدها كارثية هجوم 7 أكتوبر.