تعرفوا على غابريال أتال أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتعيين غابريال أتال رئيساً للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها الإثنين، ليصبح أصغر رئيس حكومة (34 عاما) في تاريخ الجمهورية الفرنسية بعد صعوده المذهل وبروزه كأكثر الشخصيات شعبية في معسكر الرئيس الفرنسي.

وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف أتال الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب، كما يعتبر أتال من الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين منذ تعيينه قبل ستة أشهر تقريبا في وزارة التربية الوطنية، وستكون مهتمه إعطاء دفع جديد لولاية ماكرون الثانية الممتدة على خمس سنوات.

يأتي تعيينه بينما يواجه ماكرون في ولايته الثانية من خمس سنوات صعوبات كبيرة. فبدون أغلبية في الجمعية الوطنية وفي مواجهة صعود اليمين المتطرف، يبذل الرئيس الفرنسي جهودا شاقة من أجل إعطاء دفع لولايته الثانية.

فقد ترك تبني إصلاح أنظمة التقاعد المؤلم والمثير للجدل ومؤخراً قانون الهجرة المدعوم من اليمين القومي والذي صدّع الأغلبية الرئاسية، أثرا سلبيا كبيرا.

واستقالت بورن الاثنين في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

ويأتي ذلك بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

ولن يؤدي تغيير رئيسة الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي لكنه يشير إلى الرغبة في تجاوز أزمات إصلاحات نظامي التقاعد والهجرة، والتركيز على أولويات جديدة.