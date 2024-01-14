بعد تنازل والدته عن العرش.. الملك "فريدريك العاشر" يعتلي العرش الدنماركي رسميًا

إعتلى فريدريك العاشر، اليوم الأحد، عرش الدنمارك بعد تنحّي والدته مارغريتي، لتطوي بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن، وصفق الحضور طويلا للملك الجديد، الذي كان يرتدي زياً عسكريا، ولعائلته.

وخلال تقديم فريدريك العاشر من شرفة قصر كريستيانسبورغ، قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، “اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024 تنازلت الملكة مارغريتي الثانية عن العرش، عاش الملك فريدريك”.

ومن جهته، قال فريدريك العاشر: “لقد نجحت والدتي في توحيد مملكتها مثل قلائل آخرين، وآمل أن أصبح ملكًا موحدًا للمستقبل”.

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وأضاف فريدريك فيما كان يمسح دموعاً ذرفها خلال أول لقاء مع رعيته،: “إنها مسؤولية أتحملها باحترام وفخر وكثير من الفرح”.

وقعت الملكة مارغريتي الثانية قرار تنازلها عن العرش، خلال انعقاد مجلس الدولة الذي شاركت فيه الحكومة، في حدث تشهده المملكة الإسكندنافية للمرة الأولى منذ 900 سنة، لابنها البكر البالغ 55 عاماً.