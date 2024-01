بريطانيا تعلن عن "حزب التحرير الإسلامي" كمنظمة إرهابية

أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كاليباري عن حزب التحرير الإسلامي (حزب التحرير) منظمة إرهابية وحظره بصورة قانونية، جاء ذلك بعد أن عبر نشطاء الحزب عن تأييدهم هجوم 7 أكتوبر وطالبوا الدول الإسلامية غزو إسرائيل.

وقام كاليباري بتحويل القرار الى موافقة البرلمان، حيث من المتوقع أن يدخل الإعلان الرسمي حيز التنفيذ نهاية الأسبوع. وفورا بعد ذلك، فإن كل من ينتمي الى الحركة الإسلامية المتشددة أو يعرض رموزا للتضامن معها معرض للسجن لمدة تصل الى 14 عاما وأيضا من الممكن مصادرة أصول للتنظيم.

أنشئت الحركة عام 1952 في القدس الشرقية وأقامت فروعا لها في أنحاء العالم، تعمل على دفع رؤية إقامة خلافة إسلامية وإقامة الشريعة في أنحاء العالم عن طريق الجهاد.

مسؤولون في حزب التحرير عبروا عن دعم مذبحة 7 أكتوبر وأجرى الحزب عددا من المظاهرات في لندن، سمع خلالها المطالبة "بالجهاد" ومطالبة الدول الإسلامية غزو إسرائيل. مع ذلك قالت الشرطة البريطانية إنه "لم يتم رصد مخالفات" لذلك لم يتخذ أي اجراءات ضد التحريض.

رغم حظر الحزب في عدد من الدول، لكن بريطانيا تجنبت اتخاذ خطوات مشابهة بعد أن حذرت الأجهزة الأمنية انه سيكون من الصعب تعقب أنشطتها إذا ذهب أعضاؤها إلى العمل السري.