الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون تثير قلق البريطانيين

أعلنت العائلة المالكة البريطانية عن دخول الأميرة كيت ميدلتون الى المستشفى وإجراء لها عملية جراحية في بطنها. ووفقا لحساب في انستغرام لأمير وأميرة ويلز، الإجراءات الطبية كان مخطط له ومن المتوقع أن تمكث في المستشفى ما بين عشرة أيام حتى أسبوعين.

https://twitter.com/i/web/status/1747645530665095488 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر على ضوء المشاورات مع الطاقم الطبي، ألغت ميدلتون جميع خططها المستقبلية ومن المتوقع أن لا تشارك في المناسبات العامة حتى عيد الفصح.

وذكر البيان أن "الأميرة تدرك الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان بين الجمهور. وتأمل أن يفهم الجمهور أنها تريد الحفاظ على شعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان لأطفالها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتمنى ان تبقى التفاصيل المتعلقة بحالتها الصحية سرية"

وجاء في البيان أن "الأميرة تعتذر لكل من تأثر بإلغاء التزاماتها. وتأمل أن تعود إلى منصبها في أقرب وقت ممكن". وبعد خروج ميدلتون من المستشفى، من المتوقع أن تقضي فترة تعافي طويلة في قصر كنسينغتون.

كما أعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث خضع لعلاج يتعلق بتضخم غدة البروستاتا. وبحسب إعلان القصر فإن الوضع "غير خطير"، وسيصل الملك إلى المستشفى لإجراء عملية أخرى الأسبوع المقبل. وبسبب الوضع، أفيد أنه سيتم تأجيل اجتماعاته المقررة لفترة تعافي قصير.