الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون تثير قلق البريطانيين

أعلنت العائلة المالكة البريطانية عن دخول الأميرة كيت ميدلتون الى المستشفى وإجراء لها عملية جراحية في بطنها. ووفقا لحساب في انستغرام لأمير وأميرة ويلز، الإجراءات الطبية كان مخطط له ومن المتوقع أن تمكث في المستشفى ما بين عشرة أيام حتى أسبوعين.

