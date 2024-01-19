بعد استراحة الملك تشارلز وأميرة ويلز الصحية، هل وضع العائلة المالكة البريطانية بخطر؟

الإعلانان المثيران على وجه الخصوص من العائلة المالكة البريطانية والذان صدرا بغضون ساعة ونصف عن الحالة الصحية لأميرة ويلز كيث ميدلتون والملك تشارلز الثالث يثيران القلق حول وضع العائلة المالكة، حيث أعلن قصر كنزيستون بأن أميرة ويلز خاضت عملية جراحية في بطنها وستتوقف عن نشاطها حتى عيد الفصح، وبعد وقت قصير خرج بيان آخر من قصر باكينغهام الذي أعلن فيه أن الملك تشارلز الذي خضع هو الآخر إلى إجراء طبي بسبب تضخم في غدة

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كلا الحدثين الطبيين يجعلان العائلة المالكة فعليا في حالة "خلل وظيفي"، حيث أن الأمير وليام نفسه أخذ هو ايضا استراحة من المشاركة في الأحداث الرسمية ومن مناصبة الرسمية حتى يساعد ميدلتون في عملية الشفاء وحتى يهتم بأطفاله الثلاثة، وهذا يعني أن الأعضاء الثلاثة الكبار في العائلة المالكة حاليا "خارج نطاق الخدمة"، ولن يتمكنوا من المشاركة في واجبات العائلة المالكة وعدم القيام بواجباتهم الرسمية بسبب هذه الأوضاع الصحية.

رغم أن للعائلة المالكة لا يوجد تقريبا تأثير على المملكة ومناصبهم اليوم هي رمزية، لكنهم لا زالوا يشاركون في العديد من النشاطات والأحداث الرفيعة المختلفة وبطبيعة الحال يساهمون بشكل كبير في السياحة وصناعة التجارة في بريطانيا . والآن بعد أن أصبح الثلاثة الكبار في فترة راحة، فإن أولئك الذين سيتعين عليهم ملء الفجوات هم شقيقا الملك تشارلز، الأميرة آن والأمير إدوارد.

رغم التقديرات، فإن فترة الاستراحة التي سيقضيها الملك تشارلز لن تكون طويلة على وجه الخصوص لأن الحديث يدور عن إجراء بسيط نسبيا، مقابل فترة النقاهة الطويلة نسبيا لكيت ميدلتون الذي ستستمر حتى عيد الفصح. أيضا الأمير وليام سيعود تدريجيا لممارسة نشاطه لأن عائلة ميدلتون ستكرس جهودها لمساعدتهم بالعناية بالأطفال وباحتياجات كيث خلال فترة النقاهة.

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