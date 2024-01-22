عشرات الآلاف يطالبون الحكومة الإسبانية بتعليق تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في حين أن حجم تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل ليس معروفًا تمامًا للجمهور، فقد زعم مركز أبحاث سنتر ديلاس أنه في 2023 اشترت إسبانيا أسلحة بقيمة مليار دولار من إسرائيل
نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة إسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع لمطالبة حكومتهم باتخاذ المزيد من الإجراءات تضامنًا مع الفلسطينيين على غرار ما قامت به جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.
وفي مدريد، شارك ما يصل إلى 50 ألف شخص في المظاهرة، بحسب تقديرات المنظمين. وشوهدت أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا في شوارع العاصمة، فيما هتف المشاركون "ليس باسمنا، وليس بأموالي"، و"إسرائيل تقتل، وأوروبا ترعى"، و"نريد أن نسأل بيدرو سانشيز كم عدد الأطفال الذين يجب أن يقتلوا قبل قطع العلاقة مع الصهيونية المجرمة".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
كما دعا المشاركون في المظاهرة إلى تعليق مبيعات الأسلحة مع إسرائيل. في حين أن حجم تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل ليس معروفًا تمامًا للجمهور، فقد زعم مركز أبحاث سنتر ديلاس أنه في عام 2023، اشترت إسبانيا أسلحة بقيمة مليار دولار من إسرائيل.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
كما تظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد: في إشبيلية، وملقة، وغرناطة، وبرشلونة، وفالنسيا، وسرقسطة، وبلد الوليد، ومورسيا، وبالما - في أكبر احتجاج مؤيد للفلسطينيين شهدته البلاد منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .