البرلمان التركي يصوت لصالح انضمام السويد لحلف الناتو
جاء هذا بعد عام تعرقلت خلالها الجهود الغربية لضم السويد الى الحلف
i24NEWS
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صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي -الناتو، وتمت الموافقة على طلب ستوكهولم بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، وبذلك تصبح هنغاريا العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في هذا التكتل الدفاعي.
https://twitter.com/i/web/status/1749886702942925016
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ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء السويدي الذي قال إن بلاده باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف كريسترشون في منشور على منصة إكس: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
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