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البرلمان التركي يصوت لصالح انضمام السويد لحلف الناتو

جاء هذا بعد عام تعرقلت خلالها الجهود الغربية لضم السويد الى الحلف

i24NEWS
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يتابع المشرعون الأتراك مناقشة محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البرلمان التركي في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 23 يناير 2024
يتابع المشرعون الأتراك مناقشة محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البرلمان التركي في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 23 يناير 2024AP Photo/Ali Unal

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي -الناتو، وتمت الموافقة على طلب ستوكهولم بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، وبذلك تصبح هنغاريا العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في هذا التكتل الدفاعي. 

https://twitter.com/i/web/status/1749886702942925016

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ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء السويدي الذي قال إن بلاده باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. 

وأضاف كريسترشون في منشور على منصة إكس: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي". 

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