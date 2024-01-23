البرلمان التركي يصوت لصالح انضمام السويد لحلف الناتو

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي -الناتو، وتمت الموافقة على طلب ستوكهولم بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، وبذلك تصبح هنغاريا العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في هذا التكتل الدفاعي.

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ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء السويدي الذي قال إن بلاده باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف كريسترشون في منشور على منصة إكس: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".