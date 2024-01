البرلمان التركي يصوت لصالح انضمام السويد لحلف الناتو

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي -الناتو، وتمت الموافقة على طلب ستوكهولم بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، وبذلك تصبح هنغاريا العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في هذا التكتل الدفاعي.

