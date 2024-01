الإمارات تعزز قواتها بأكبر طلبية لاستيراد 200 طائرة هيلوكبتر مسيرة وعشرات المركبات الروبوتية القتالية

أعلنت شركة "ايدج" احدى المجموعات الرائدة عالميا بمجال التكنلوجيا المتقدمة والدفاع، عقدا تاريخيا لتوريد 200 نظام لطائرات الهيلوكبتر بدون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع الإماراتية، كجزء من من صفقة هامة تعتبر أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي.

وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودية المسيرة من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـمجموعة ايدج ومقرها في سويسرا وهي تختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وتعتبر طائرات HT-100 المدمجة وHT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار وتستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران - مما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران الغير مأهولة.

وستشتري دولة الإمارات العربية عشرات المركبات الروبوتية القتالية من أستنونيا. وأعلنت شركة تصنيع المركبات الروبوتية الأستونية Milrem Robotics عن توقيعها على عقد مع وزارة الدفاع الإماراتية لشراء 20 مركبة روبوتية قتالية مجنزرة (RCV) و40 مركبة مسيرة من طراز THeMIS.

ووفقا لشروط العقد، الذي تحدده ميرلم ديفنس بأنه الأكبر من نوعه بمجال المركبات الآلية، ستقود الشركة مشروع تجارب واختبارات مصممة لدمج القدرات الأرضية غير المأهولة بالجيش الإماراتي.

ووفقا للشركة، هذه المبادرة هي خطوة كبيرة نحو مضاعفة الجهود القتالية للجيش الإماراتي من خلال دمج مركبات THeMIS و RCV والمجهزة بميزات ذاتية متقدمة، وإمكانية تحميل المتفجرات وحلول اتصالات عالية الجودة.

العقد يشمل توريد مركبات RCV مجنزرة مزودة بمدافع MK44 عيار 30 ملم، ومركبات THeMIS المجهزة بموقع سلاح يتم التحكم فيه عن بعد بمدفع M230LF عيار 30 ملم، ومركبات مراقبة THeMIS تحمل معدات رادار وتصوير فوتوغرافي.