فرنسا : إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات بالعاصمة باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح اليوم السبت، في محطة للقطارات في باريس، ولم تحدد حتى الآن هوية المهاجم ولا دوافعه التي ما زالت غامضة.

وتسبّب الهجوم الذي وقع صباح اليوم، في إصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة.

وأكدت تقارير أن الهجوم بالسكين وقع في محطة ليون في باريس، التي تعد من أكبر محطات القطارات في العاصمة الفرنسية.