بعد تأييد محكمة الهجرة السويدية قرار ترحيله .. سلوان موميكا "حارق القرآن" يتحدى قرار محكمة

بعد أن أيدت محكمة الهجرة في ستوكهولم قرار ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا من السويد المعروف "بحارق المصحف" من البلاد، ورفض الأخير هذا القرار، معلنا في منشور له على منصة “إكس” أنه سيبقى “في السويد رغم أنف الجميع".

وكتب موميكا في منشور على منصة “إكس” معلقا على قرار المحكمة السويدية، قائلا: “أنا باق في السويد رغم أنفكم جميعا، وأتحدى مصلحة الهجرة السويدية والمحكمة”

وأضاف موميكا “إذا كان بإمكانكم تسليمي للعراق فافعلوا ذلك، وإلا أعتبر كل تصريحاتكم وقراراتكم فارغة ولا معنى لها”.

وجاءت تعليقات اللاجئ العراقي، بعد أن أيدت محكمة الهجرة في ستوكهولم قرار مصلحة الهجرة بضرورة ترحيله، وفقا لموقع “دي ان” السويدي.

وكانت مصلحة الهجرة بالسويد قد قررت، في أكتوبر/ تشرين الأول، إلغاء تصريح إقامة المتطرف سلوان موميكا المتورط في واقعة حرق المصحف الشريف، بسبب معلومات غير صحيحة قدمها في طلبه للحصول على تصريح للإقامة.

إذ قال متحدث باسم وكالة الهجرة السويدية، آنذاك، لرويترز، إن السلطات قررت إلغاء تصريح إقامته وترحيله”، مضيفا أن سبب ذلك يعود لأن “الرجل قدم معلومات كاذبة بشأن طلبه للإقامة”.