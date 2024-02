الظهور الأول للملك تشارلز الثالث بعد إصابته بمرض السرطان

شوهد الملك تشارلز الثالث لأول مرة اليوم أمام الملأ منذ الكشف عن إصابته في السرطان، ومكث الملك تشارلز ذي الـ75 عاما خلال هذه الفترة في منتجع للعائلة المالكة قرب قرية ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك. هذه القرية معروفة بأنها مسقط رأسها للأميرة ديانا.

