الظهور الأول للملك تشارلز الثالث بعد إصابته بمرض السرطان

شوهد الملك تشارلز الثالث لأول مرة اليوم أمام الملأ منذ الكشف عن إصابته في السرطان، ومكث الملك تشارلز ذي الـ75 عاما خلال هذه الفترة في منتجع للعائلة المالكة قرب قرية ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك. هذه القرية معروفة بأنها مسقط رأسها للأميرة ديانا.

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ووصل الملك تشارلز صباح اليوم الى الكنيسة الواقعة داخل المنتجع بمرافقة زوجته الملكة كاميلا. وفي طريقه الى الكنيسة مر بالقرب من بوابات المنتجع وتواجد هناك نحو مئة مواطن والذين لوحوا بأيديهم وهم يطرحون السلام له معبرين عن أملهم بشفاءه بسرعة. ونشر الملك تشارلز أمس رسالة أعرب فيها عن امتنانه "للدعم والتمنيات الطيبة" التي تلقاها منذ ظهور خبر مرضه.

ولم يتم الإعلان عن نوع السرطان الذي يعاني منه الملك، ولكن بحسب إعلان قصر باكنغهام، فهو ليس سرطان البروستاتا.