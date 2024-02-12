قرار قضائي هولندي بمنع تصدير قطع غيار المقاتلة "اف 35" لإسرائيل، فما السبب؟

أمرت محكمة هولندية اليوم الحكومة بتعليق تصدير قطع غيار مقاتلات F-35 الى إسرائيل، على مدار سبعة أيام. جاء هذا الأمر بعد دعوى قدمها نشطاء هولنديون، والتي قالوا بها بأن نقل قطع الغيار إلى إسرائيل "يساعد بجرائم الحرب التي تنفذ في غزة".

وذكر في الطلب المقدم من المحكمة إلى الوزير المسؤول في الحكومة الهولندية جاء أنه ينبغي "إعادة النظر في رخصة التصدير في ضوء خطر انتهاكات القانون الإنساني في قطاع غزة". وقالت المحكمة:"لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء F35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

هذه ليست الدعوى الأولى التي تقدم ضد نقل قطع الغيار إلى إسرائيل. ورفضت محكمة سابقة في 15 كانون ثاني/ديسمبر 2023 الالتماس المقدم في الموضوع في 4 ديسمبر. وتعتبر هولندا شريكا من الدرجة الثانية في تطوير الطائرة المقاتلة، وقد ساهمت بحوالي 800 مليون دولار لهذا الغرض