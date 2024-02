وزير القضاء البلجيكي: حماس تعمل في البلاد من خلال شركات وهمية

أكد وزير القضاء البلجيكي بول فان تيجشيلت أن حماس تمارس الضغط وتجمع الأموال في بلجيكا، من خلال شركات وهمية تحت سمع وبصر السلطات، في أعقاب تحقيق أجراه سياسي محلي في هذا الشأن.

أرسل عضو البرلمان مايكل فريليخ من حزب التحالف الفلمنكي الجديد الاستفسار متسائلاً "كيف يمكن أن يتمكنوا من العمل في بلجيكا؟ وهل يمكن لبلدنا التدخل؟"

وكان الرد، بحسب فريليخ، هو "حتى الآن نعلم أن حماس تنشط في بلجيكا من خلال شركات مختلفة"، ويمكن للسلطات الأمنية البلجيكية تحديد "التركيز على الضغط وجمع الأموال"، لكنها لم تذكر أسماء الكيانات.

وكان هذا أول تأكيد من السلطات البلجيكية، بعد شهر واحد فقط من تصريح وزير القضاء خلال مقابلة تلفزيونية أنه "لا يوجد مؤشر ملموس على أن حماس استهدفت بلادنا".

وبحسب آخر النتائج، فإن الشركات التابعة لحركة حماس تعمل تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية في أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير القضاء إن الناشط الفلسطيني ماجد الزير، الذي يقال إنه قيادي رفيع المستوى في حماس، كان القائم بأعمال مدير جمعية تسمى EUPAC (المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية) ومقرها بالقرب من المفوضية والمجلس الأوروبي.

ونشرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الأربعاء أنه ورد في ملف لوزارة الداخلية الألمانية، أن الزير هو "الشخص المسؤول عن حماس" في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا.

رداً على ذلك، نشر فريليخ على X "هناك حاجة إلى إجراء أكثر صرامة على وجه السرعة من حكومتنا: جماعة حماس الإرهابية تنشط في بلجيكا من خلال أنشطة جمع الأموال والضغط. وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن حزب الله فعل الشيء نفسه. هل بلجيكا مركز للإرهاب الدولي؟"

وحتى الآن، لم تشر السلطات البلجيكية إلى ما ستفعله.

