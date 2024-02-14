قضية بجماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام

أدانت محكمة الاستئناف في باريس رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة التفيذ.وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام.

وفي المرحلة الابتدائية، أكدت المحكمة الجنائية أن ساكوزي “واصل تنظيم الاجتماعات الانتخابية، وطلب اجتماعا واحدا يوميا”، على الرغم من أنه تم تحذيره كتابيا من خطر التجاوز القانوني، ثم التجاوز الفعلي".

جاء ذلك بـ “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”. تم تخفيف عقوبته إلى تلك التي أصدرتها محكمة الجنايات في باريس في الدرجة الأولى. والتي قضت في سبتمبر/ ايلول من عام 2021 بالسجن لمدة عام.

وتتعلق قضية بجماليون، التي صدر الحكم فيها في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المنصرمين، بنظام الفواتير المزدوجة الذي وضعه الحزب الرئاسي، والاتحاد من أجل الحركة الشعبية، وشركة الاتصالات، بهدف إخفاء الانفجار في سقف الإنفاق الذي يسمح به القانون.

وقد بلغت نفقات الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2012. التي حددتها لجنة حسابات الحملة 22.5 مليون يورو. ما يقرب من 43 مليون يورو.

ولإخفاء هذا الانفجار، طلب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية من شركة الاتصالات بيجماليون. إعداد فواتير مزيفة، تشير إلى أن الخدمات تم تنفيذها نيابة عن الحزب وليس حملة المرشح.