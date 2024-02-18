انفراجة بقضية اختطاف مادلين ماكان؟ هكذا حاول المشتبه الرئيسي إخفاء الأدلة

خضع المشتبه به الرئيسي في اختطاف الطفلة البريطانية مادلين ماكان، كريستيان بروكنر، لعملية جراحية لإزالة وحمة من فخذه الأيسر بعد اغتصابه طالبه جامعية حيث يواجه اتهامات بالقضية، حسبما أعلن ممثلو الادعاء في جلسة الاستماع التي عقدت بقضيته يوم الجمعة.

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وحاول بروكنر (47 عاما) إخفاء الوحمة لتجنب اكتشافها بعد أن هدد الطالبة هازل بيهان بسكين، والتي بدورها أخبرت الشرطة بمكان وجودها. وعثر المحققون على ندوب في المكان الذي وصفته الايرلندية بيهان، الذي كانت آنذاك ممثلة للعطل والإجازات، وفي اختراق كبير، حددوا الوحمة في مسح سابق لبروكنر، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاغتصاب.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن البريطانية: "عندما تم فحص بروكنر خلال فترة سجنه الحالية، وجدوا ندبة حيث كان من المفترض أن تكون الوحمة. ثم قاموا بفحص السجلات الطبية ووجدوا فحصًا جسديًا لبروكنر أجراه محققون ألمان. ومن غير المستغرب أنه تم التقاط صور لكل جسده، وكان في ذلك الوقت لديه وحمة كبيرة في أعلى فخذه الأيسر على مستوى الفخذ".

تم تقديم الأدلة ضد متحرش الأطفال الألماني إلى القضاة. وورد سابقًا أن بروكنر أنفق 7500 جنيه إسترليني على إعادة بناء الفك وتقويم أربعة أسنان بعد حوالي أربعة أشهر من اختفاء ماكان في برايا دي لوز في منطقة الغارف بالبرتغال في عام 2007. وبعد ذلك بوقت قصير، تم نشر مقطع للشرطة لرجل ذو أسنان بارزة، شوهد بالقرب من منزل عطلة عائلة ماكان.

ومن المتوقع أن يمثل بروكنر للمحاكمة الأسبوع المقبل بتهمة اغتصاب هازل، البالغة الآن 39 عامًا، عام 2004 في برايا دا روشا القريبة. وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه، فضلاً عن الجرائم الجنسية الأخرى التي يُزعم أنه ارتكبها في براونشفايغ بألمانيا.