بعد ثلاثين عاما من الهروب: إلقاء القبض على دانييلا كليت أحد أكثر المطلوبين في أوروبا وألمانيا

بعد 30 عامًا من الاختباء والمطاردة من قبل السلطات، تمكنت قوات الشرطة أمس (الاثنين) من القبض على دانييلا كليت، والتي تنتمي الى منظمة "فصيل الجيش الأحمر" (RAF) التي تنتتمي الى اليسار الراديكالي في ألمانيا. تم القبض عليها دون مقاومة في شقة في برلين، بعد التعرف على بصمات الأصابع ومطابقتها. تم العثور على العديد من الأسلحة في الشقة التي ضبطت فيها. تم اعتبار كليت واثنين من أفراد عصابتها، الذين استخدموا جواز سفر ألماني، هاربين من القانون لارتكابهم جريمة محاولة القتل والعديد من عمليات السطو.

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وتنتمي كليت الى الجيل الثالث من جماعة الجيش الأحمر، التي تأسست عام 1970 باسم جماعة "بادر ماينهوف"، وينتمون الى اليسار المتطرف وكانوا مسؤولين لأكثر من عقدين من الزمن عن 33 جريمة قتل، بما في ذلك جريمة قتل المدعي العام الاتحادي. ورئيس بنك دويتشه وسياسيون وكبار الشخصيات في عالم الأعمال والشخصيات العامة والجنود الأمريكيين، خاصة في السبعينيات والثمانينيات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببوا بإصابة مئات الأشخاص في العديد من الهجمات المسلحة وحوادث احتجاز الرهائن. وكانوا أيضًا شركاء في الهجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في جميع أنحاء أوروبا، كجزء من نشاط المنظمات الفلسطينية المسلحة. توقفت المنظمة عن نشاطها في عام 1998، وكان يشتبه في أن كليت وصديقيها الهاربين ارتكبوا العديد من عمليات السطو، بما في ذلك شاحنات تحويل الأموال، لتمويل حياتهم السرية.

وفقًا للتقارير الواردة من ألمانيا، اعتقلت كليت بفضل برنامج تلفزيوني شهير يسمى "ملف XY لم يتم حله" وهو برنامج يطالب منذ عقود مساعدة الجمهور في حل قضايا الجرائم المختلفة وقد نجح بالفعل في حل عدد لا يحصى من جرائم القتل، وعمليات الخطف وغيرها من الأعمال الإجرامية.

هذا وفشلت محاولتين سابقتين لإلقاء القبض على عناصر المجموعة المسلحة، المحاولة الحالية جاءت بعد طلب الشرطة من الجمهور خلا البرنامج التلفزيوني بالمساعدة بتقديم معلومات حول القاء القبض على المشتبهين بسرقة مسلحة لأكثر من مليون يورو ومحاولة قتل واحدة على الأقل. ونجحت هذه المحاولة بفضل 250 معلومة وصلت الى الشرطة من الجمهور، تمكنت الشرطة من خلالها باعتقال كليت والبالغة اليوم 65 عاما.

كليت وعضوي المجموعة الآخرين والذين يعتبرون من الجيل الثالث لجماعة "بادر ماينهوف" التي أقيمت من صفوفها الطلاب الجامعيين وأسسها كل من أولريكه ماينهوف وأندرياس بادر عقب الاحتجاجات ضد الحرب في فيتنام وكانت تحمل أهدافا أيديولوجية، ضد كل ما يُنظر إليه على أنه الإمبريالية والرأسمالية. ومقارنة بالجيل الأول فإن جرائم الجيل الثالث لا تعتبر جرائم سياسية بل جرائم تهدف إلى الحصول على الأموال.

ولم يتم بعد القبض على المشتبه بهما الآخرين، بوركهارد جاروج وأرنيت بولك ستوب. وفي السنوات الأخيرة، ترددت عدة مرات أنباء حول الاشتباه في قيام بعض أعضاء الخلية الهاربة بارتكاب عمليات سطو إضافية من أجل تمويل هروبهم وإخفاء شققهم.