هل فرنسا بطريقها للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

صرح وزير الخارجية الفرنسية ستيفن سيجورني خلال مقابلة مع صحيفة "لا موند" بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو وسيلة ضغط ممكنه بيدي فرنسا ضد إسرائيل، كما هو الحال توريد السلاح بيدي الولايات المتحدة، والتطبيع مع إسرائيل بيدي السعودية. ووفقا له، فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة على خلق تحالف مع الدول العربية المعتدلة، وفي غضون أسابيع أو أشهر- يمكنهم عرض مخرج سياسي وليس فقط أمني. وقال إنه لا شك أن عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في التنازل يرتبط أيضاً بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.

وأضاف سيجورني في المقابلة أن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة خلق أوضاعا لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها، وأن إسرائيل هي المسؤولة عنها. ولم تستجب إسرائيل لطلبات فرنسا بزيادة عدد الممرات لإدخال المساعدات، لكن على إسرائيل أن تستمع. ومن الواضح أن إسرائيل مسؤولة عن منع المساعدات. وتعتقد فرنسا أنه مثلما رفعت صوتها بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ينبغي لها أيضاً أن ترفع صوتها فيما يتعلق بالهجمات في غزة.

وقال سجورني إنه يوجد طريق مسدود بخصوص الهجوم في رفح. فرنسا تبذل قصارى جهدها لمنع هجوم إسرائيلي، والذي يعني كارثة إنسانية جديدة. فرنسا تدعم قرارات المحكمة الدولية في لاهاي، لكنها تعترض استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" تجاه إسرائيل. مع ذلك إسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تخفف أنشطتها منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.

ووفقا له، فرنسا لم تقبل أدلة الاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي أونروا، لكنها تسببت في شعور سيء لدى المانحين وهناك حاجة إلى الشفافية والضمانات للمستقبل، وفرنسا لم تعلق التمويل، ، لأنه لا يتم إغلاق الخدمة العامة إذا تم العثور على أشخاص غير مرغوب فيهم فيها.يجب على إسرائيل أن تفهم أن أونروا ليست مرتبطة بغزة فحسب، بل بجميع البلدان التي تستقبل اللاجئين، مثل الأردن. ولن تكسب إسرائيل شيئاً من خروج أونروا من غزة. فضلاً عن ذلك فقد أمر وزير الداخلية الفرنسي بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات والمدارس اليهودية خوفاً من أنشطة انتقامية لجهات مناصرة للفلسطينيين.