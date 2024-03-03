الكشف عن معلومات صادمة تتعلق بالمتهم الرئيسي باختطاف الطفلة مادلين ماكين

المشتبه به الرئيسي في قضية اختفاء مادلين ماكين في عام 2007، كريستيان بروكنر البالغ من العمر 47 عامًا، اتهمه صديقه السابق مانفريد سيفرت، بالإحتفاظ بـ"غرفة اغتصاب" حيث قام بتقييد الضحايا وتسجيل الاعتداءات.

Carabinieri via AP, File

وروى سيفرت، الذي قدم شهادته في المحاكمة الأخيرة لبروكنر والتي وجهت له خلالها تهمة الإغتصاب، بأنه شاهد شريط فيديو يظهر فيه المشتبه وهو يغتصب شابة وهي مقيدة بعامود في غرفة صغيرة احتوت على قطع أثاث أساسية، طاولة قهوة وأثاث إضافي. الصديق يعتقد بأن بروكنر، والذي كان قهريًا و"مريضًا نفسيًا شريرًا"، اختطف ماكان من غرفة نومها بالمنتجع في البرتغال. رأى فتاة صغيرة في أحد مقاطع الفيديو واعتقد أن بروكنر كان قادرًا على اختطاف الأطفال الصغار بسبب ذلك.

واقتحمت صديقة أخرى تدعى هيلجا بوشينج شقة الرجل البالغ من العمر 47 عامًا في برايا دي لوز - بالقرب من المنتجع الذي شوهدت فيه ماكان آخر مرة - وسرقت الكاميرا التي سجل فيها الاعتداءات. عرضت بوشينغ لسيفرت مقطع فيديو يعود إلى عام 2006 للمشتبه به وهو يهاجم امرأة شابة، وقام الاثنان الذي صدما من شدة قسوة المقطع، والذين تعرفا عليه وعلى صوته بوضوح، بتسليم اللقطات إلى الشرطة المحلية.

وتم تسليم بطاقة ذاكرة الكاميرا إلى فريق بروكنر الدفاعي، الذي يحاول منع وصول الصور إلى المحكمة. وقال سيفرت أيضًا إن المشتبه به اختفى لعدة أشهر بعد اختفاء الفتاة من الغرفة في المنتجع التي كانت تتواجد فيها مع والديها. وأشار أيضًا إلى أن بروكنر كان يُعرف بلقب"المتسلق" نظرًا لقدرته على التسلق بسهولة إلى الشقق وغرف المنتجعات واقتحامها.

ويواجه المشتبه به حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في محاكمته الحالية بتهمة الاغتصاب بعد مهاجمة هازل بيهان بالتهديد بالسكين أثناء ربطها إلى طاولة واستخدام العنف الجسدي. وذكرت صحيفة ذا صن أنه اتُهم أيضًا بربط فتاة بعمود في نفس المنتجع الذي كانت تقيم فيه عائلة ماكان وإجبارها على القيام بعمل جنسي. يواصل بروكنر إنكار ما يُنسب إليه