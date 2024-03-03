الكشف عن معلومات صادمة تتعلق بالمتهم الرئيسي باختطاف الطفلة مادلين ماكين

تعود القضية الشهيرة لاختطاف الطفلة البريطانية مادلين ماكين الى عام 2007 ولم يتم معرفة مصيرها حتى الآن

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جيري، اليسار، وكيت ماكان، والدا مادلين ماكان البالغة من العمر أربع سنوات، المفقودة من بلدة برايا دا لوز البرتغالية منذ مايو، يقدمان صورة لابنتهما خلال مؤتمر صحفي في برلين، الأربعاء، 6 يونيو، 2007
جيري، اليسار، وكيت ماكان، والدا مادلين ماكان البالغة من العمر أربع سنوات، المفقودة من بلدة برايا دا لوز البرتغالية منذ مايو، يقدمان صورة لابنتهما خلال مؤتمر صحفي في برلين، الأربعاء، 6 يونيو، 2007AP Photo/Sven Kaestner, File

المشتبه به الرئيسي في قضية اختفاء مادلين ماكين في عام 2007، كريستيان بروكنر البالغ من العمر 47 عامًا، اتهمه صديقه السابق مانفريد سيفرت، بالإحتفاظ بـ"غرفة اغتصاب" حيث قام بتقييد الضحايا وتسجيل الاعتداءات.

Carabinieri via AP, File
هذه الصورة التي وزعتها الشرطة شبه العسكرية الإيطالية في 8 يونيو 2020، تظهر رجلاً تم تحديده على أنه كريستيان بروكنر، وقت اعتقاله في عام 2018، بموجب مذكرة دولية بتهمة تهريب المخدرات، بتهم جرائم أخرى و وهو أيضًا مشتبه به في اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكانCarabinieri via AP, File

وروى سيفرت، الذي قدم شهادته في المحاكمة الأخيرة لبروكنر والتي وجهت له خلالها تهمة الإغتصاب، بأنه شاهد شريط فيديو يظهر فيه المشتبه وهو يغتصب شابة وهي مقيدة بعامود في غرفة صغيرة احتوت على قطع أثاث أساسية، طاولة قهوة وأثاث إضافي. الصديق يعتقد بأن بروكنر، والذي كان قهريًا و"مريضًا نفسيًا شريرًا"، اختطف ماكان من غرفة نومها بالمنتجع في البرتغال. رأى فتاة صغيرة في أحد مقاطع الفيديو واعتقد أن بروكنر كان قادرًا على اختطاف الأطفال الصغار بسبب ذلك.

واقتحمت صديقة أخرى تدعى هيلجا بوشينج شقة الرجل البالغ من العمر 47 عامًا في برايا دي لوز - بالقرب من المنتجع الذي شوهدت فيه ماكان آخر مرة - وسرقت الكاميرا التي سجل فيها الاعتداءات. عرضت بوشينغ لسيفرت مقطع فيديو يعود إلى عام 2006 للمشتبه به وهو يهاجم امرأة شابة، وقام الاثنان الذي صدما من شدة قسوة المقطع، والذين تعرفا عليه وعلى صوته بوضوح، بتسليم اللقطات إلى الشرطة المحلية.

وتم تسليم بطاقة ذاكرة الكاميرا إلى فريق بروكنر الدفاعي، الذي يحاول منع وصول الصور إلى المحكمة. وقال سيفرت أيضًا إن المشتبه به اختفى لعدة أشهر بعد اختفاء الفتاة من الغرفة في المنتجع التي كانت تتواجد فيها مع والديها. وأشار أيضًا إلى أن بروكنر كان يُعرف بلقب"المتسلق" نظرًا لقدرته على التسلق بسهولة إلى الشقق وغرف المنتجعات واقتحامها. 

ويواجه المشتبه به حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في محاكمته الحالية بتهمة الاغتصاب بعد مهاجمة هازل بيهان بالتهديد بالسكين أثناء ربطها إلى طاولة واستخدام العنف الجسدي. وذكرت صحيفة ذا صن أنه اتُهم أيضًا بربط فتاة بعمود في نفس المنتجع الذي كانت تقيم فيه عائلة ماكان وإجبارها على القيام بعمل جنسي. يواصل بروكنر إنكار ما يُنسب إليه

AP Photo/Paulo Duarte, File
منظر عام للمنتجع والشقة، الطابق الأول على اليمين، حيث اختفت الفتاة البريطانية مادلين ماكان قبل عام من فندق العطلة، الجمعة 2 مايو، 2008، على شاطئ برايا دا لوز، لاغوس، البرتغالAP Photo/Paulo Duarte, File

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