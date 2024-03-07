بعد معارضة الايطاليين: الغاء تعيين رئيس بلدية معالية ادوميم السابق كسفير إسرائيل في روما

ألغت الحكومة الإسرائيلية رسميا تعيين رئيس بلدية معاليه أدوميم السابق بيني كشريئيل سفيرا لدى إيطاليا، بسبب رفض الإيطاليين الموافقة على التعيين. وكبديل لذلك، تنوي وزارة الخارجية تعيين كشريئيل سفيرا لدى هنغاريا.

ووفقا للنشر في "واينت" فإن وحدة القوة العاملة في وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت الخميس مناقصة عامة لتعيين سفير في إيطاليا، من قبل الموظفين في وزارة الخارجية. وهذا يعني بأن تعيين كشرئيل كسفير لإيطاليا الغي بشكل نهائي. والسبب لذلك هو رفض الايطاليين الموافقة على التعيين بسبب حقيقة أن كشرئيل كان رئيس بلدية خارج الخط الأخضر وشغل في الماضي رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أنه في أعقاب القرار، تنوي وزارة الخارجية تعيين كشرئيل بمنصب سفير إسرائيل في هنغاريا، وذلك على خلفية التقديرات بأن هنغاريا التي تعتبر صديقة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ستكون الوحيدة التي ستصادق على القرار.

وحتى يتم تعيين كشرئيل كسفير في هنغاريا ستضطر إسرائيل لايجاد منصب آخر للديبلوماسي الكبير يوني بيلد، والذي عينته الحكومة كسفير لإسرائيل في بودابست في كانون ثاني/ديسمبر الماضي، ويتم دراسة الامكانية لتعيين بيلد بمنصب السفير في روما.

الرئيس الإيطالي سيرجيو متريلا هو من رفض الموافقة على قرار تعيين كشرئيل. في حين طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الرئيس يتسحاك هرتسوغ بالتدخل أمام الايطاليين لكن الطلب قوبل بالمعارضة أيضا.