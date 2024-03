روسيا تعلن تحييد خليه لداعش حاولت استهداف كنيس يهودي

ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال يوم الخميس إنه أحبط هجوما على معبد يهودي في موسكو دبرته خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

