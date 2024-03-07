روسيا تعلن تحييد خليه لداعش حاولت استهداف كنيس يهودي

ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال يوم الخميس إنه أحبط هجوما على معبد يهودي في موسكو دبرته خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن التقرير قوله إن جهاز الأمن الفيدرالي قال إن أعضاء المنظمة كانوا يخططون "لارتكاب عمل إرهابي ضد إحدى المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو".

وخلال عملية الاعتقال أطلقت الخلية النيران تجاه القوات الأمنية الروسية إلا أنه تم تحييدها، وأرفق جهاز الأمن الاتحادي البيان مع فيديو يوثق الحدث. وخلال الاعتقال عثرت السلطات الروسية على مخزن رصاص، سلاح ناري، أقنعة وخريطة لمدينة موسكو، ومواد كيميائية لصناعة عبوات ناسفة يدوية.